La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Ayer, el ente público avisó de que en los próximos días llegará a España "una masa de aire de origen subtropical". "Lo notaremos por el polvo en suspensión que traerá consigo. Y, además, temperaturas muy por encima de lo normal", señaló la AEMET.

También provocará "cierta inestabilidad" en la mayoría de zonas de la península ibérica, con la formación de tormentas, que serán localmente "fuertes y con granizo".

Una situación que coincide con que las masas de aire que se sitúan sobre España "son extraordinariamente cálidas". La AEMET fue clara: "En los próximos días podrán alcanzar temperaturas superiores a las más altas registradas entre 1991 y 2020 por estas fechas". Se trata de otro episodio con calor de verano en abril tras el de 2023.

La predicción meteorológica para este lunes 20 de abril

El organismo público compartió que la inestabilidad en el nordeste peninsular "dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas", especialmente en el Valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos.

"Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales", aseguró la AEMET.

Tormentas en Barcelona / Archivo

En cambio, la situación meteorológica será distinta en el resto de España, donde predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas.

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Se prevé una bajada de las temperaturas máximas en la costa gallega y en el Ampurdán, mientras que en el resto apenas habrá variaciones significativas; las mínimas aumentarán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y cambiarán poco en las demás áreas.