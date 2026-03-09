La AEMET avisa: "Llega una DANA que atravesará la Península de norte a sur"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El comienzo de este año ha estado marcado por una serie de borrascas que han dejado al país patas arriba. En marzo, la situación se ha agravado aún más debido a la llegada de la borrasca Regina, que ha provocado intensas lluvias durante todo el fin de semana en gran parte de España.

Esta mañana la AEMET compartió que "este lunes se formará una DANA que atravesará la Península de norte a sur".

El ente público señaló que "se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares, bajo la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que formará una nueva DANA en el oeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares".

Esta situación meteorológica provocará lluvias fuertes, pero también nevadas copiosas en montañas entre el lunes y miércoles. "Serán más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña", destapó la AEMET.

12/12/2024 Gente con paraguas por las calles de Málaga / Álex Zea - Europa Press

En Canarias, se prevé que el cielo esté nublado en las zonas norte de las islas montañosas, con precipitaciones débiles en algunas áreas. En el resto del archipiélago, se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes.

En cuanto a las temperaturas, el ente público fue contundente: "Se espera un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental, en el noroeste, localmente notable en el interior de Galicia y Cantábrica occidental, y un aumento en el arco mediterráneo, mientras que en el resto no se esperan cambios significativos".

Por otro lado, la AEMET ha informado que "predominarán vientos de componente oeste y sur, en general flojos, aunque se intensificarán con intervalos moderados en el oeste de la meseta". Sin embargo, los vientos serán más fuertes en los litorales.