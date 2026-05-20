La AEMET avisa de que llega el calor: casi 40ºC en estas zonas de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El mes de mayo está siendo bastante inestable en cuanto a la situación meteorológica, especialmente por los chubascos que han sido protagonistas durante la primera quincena del mes, pero el buen tiempo volverá a predominar en gran parte de España, según informó la AEMET a través de sus canales de comunicación.

Para este miércoles, el organismo público reveló que se espera que "la Península quede bajo la influencia de un anticiclón centrado en Europa que dejará tiempo estable en prácticamente todo el territorio, con cielos despejados o con intervalos de nubes altas".

La AEMET predijo que se prevé "un ascenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio, excepto en el caso de las máximas del litoral cantábrico y levantino y las mínimas del noroeste, donde se prevén pocos cambios o algunos descensos locales".

La situación meteorológica provocará un tiempo más propio de julio en varias comunidades de España, donde se espera que las temperaturas máximas se registren entre el jueves y el sábado. Durante esas jornadas, ciudades del valle del Guadalquivir, Extremadura y el interior de Andalucía podrían alcanzar los 38 e incluso los 39 grados.

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Sin embargo, en el norte de España se estima que habrá un ambiente algo más suave por la llegada de un frente atlántico, lo que provocará cielos nubosos y precipitaciones débiles en Galicia y comunidades cantábricas.

A pesar de esta situación en el norte de España, habrá igualmente un ascenso progresivo de las temperaturas, aunque será cuando el anticiclón vaya imponiéndose.

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Las altas temperaturas también serán protagonistas en Canarias, donde el ente público estima que el archipiélago registre temperaturas de pleno verano durante el din de semana.