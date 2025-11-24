La AEMET avisa: el invierno no tardará en regresar a España

Este año, el invierno se ha adelantado mucho más de lo previsto, sobre todo viniendo de otros años en los que el otoño no terminaba de marcharse hasta bien entrado el mes de diciembre. Después del intenso episodio de frío polar, España disfrutará de un pequeño respiro meteorológico, aunque será temporal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las temperaturas se suavicen durante los próximos días, aunque las lluvias sigan afectando a varias regiones del país.

Sin embargo, como iba diciendo, la tregua será bastante breve: nuevas masas de aire frío procedentes del norte provocarán un regreso de las heladas en el interior peninsular, aunque sea con menos intensidad que este último episodio.

El tiempo en España esta semana según la AEMET

Comenzamos por el lunes. El panorama será húmedo en la vertiente cantábrica y Galicia, con precipitaciones persistentes que pueden ser localmente fuertes en Galicia y en el Cantábrico oriental. Además, las lluvias pueden dejar acumulaciones importantes en el Sistema Central y en el norte del Sistema Ibérico.

En cuanto a las temperaturas, se esperan ascensos en la meseta Sur, la fachada mediterránea y Baleares, aunque el viento sople fuerte en Ibiza, el sur y este de la cuenca mediterránea y en sierras.

El martes, seguirá la inestabilidad en el norte del país, con chubascos fuertes en el Cantábrico oriental, norte de Navarra y bastante nieve en los Pirineos occidentales.

A partir del miércoles, la entrada de altas presiones favorecerá una situación más estable en la Península, aunque Baleares seguirá con nubosidad y precipitaciones ocasionales.

Las temperaturas se suavizarán temporalmente, pero la AEMET confirma que, hacia el final de la semana, las masas de aire frío regresarán, generando heladas en el interior y manteniendo la inestabilidad concentrada en el extremo norte y Baleares.