AEMET avisa del frío extremo: nieve y viento golpean el norte y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por la llegada de una masa de aire de origen ártico que afectará a gran parte de la Península y Baleares durante los próximos días. Esta situación traerá consigo un notable descenso de las temperaturas y condiciones meteorológicas adversas, con especial incidencia en el tercio norte del país.

Se esperan acumulados significativos de nieve en las montañas del norte, especialmente en la Cordillera Cantábrica, la Ibérica norte y los Pirineos. No solo se verá afectada la alta montaña, sino también las zonas bajas aledañas, donde la cota de nieve descenderá de 1000 metros hasta los 500 metros, dejando importantes acumulaciones.

Lluvoas en el Cantábrico, Baleares y Catalunya

Las precipitaciones serán persistentes en el Cantábrico, mientras que en Baleares y el nordeste de Catalunya podrían producirse lluvias localmente fuertes. Además, la inestabilidad atmosférica podrá generar tormentas y granizo ocasional, especialmente en las zonas afectadas por el paso de frentes más activos.

El resto de la Península registrará cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, mientras que el suroeste permanecerá con predominio de cielos poco nubosos. En Canarias, se esperan cielos nubosos, con predominio de nubosidad alta en las islas orientales y precipitaciones en las zonas montañosas.

El frío será generalizado: las temperaturas descenderán en prácticamente toda la Península y Baleares, con heladas débiles en amplias zonas del interior, moderadas en las montañas del norte y localmente fuertes en los Pirineos. Solo algunas depresiones del nordeste y el norte de Catalunya registrarán mínimas y máximas en ligero ascenso.

El viento será otro protagonista: se esperan rachas muy fuertes del noroeste en las montañas de la mitad norte y en el bajo Ebro, así como posibles rachas fuertes en Baleares y zonas expuestas de los litorales mediterráneos y del Cantábrico oriental. En el Estrecho y Alborán soplará poniente moderado, mientras que Canarias recibirá alisio.

Extremar precauciones de seguridad

Los bancos de niebla matinales complicarán la movilidad en el interior peninsular, especialmente en carreteras de montaña y valles. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en desplazamientos y estar atentos a los avisos oficiales, ya que la combinación de nieve, viento y heladas puede provocar incidencias importantes.

La AEMET subraya que la situación se mantendrá durante los próximos días, con posibilidad de que se intensifiquen los fenómenos adversos en el norte y Baleares. Se aconseja a la población preparar medidas de seguridad y seguir la evolución de los avisos meteorológicos para evitar riesgos innecesarios.