TIEMPO
AEMET avisa de la Dana y la borrasca Harry en España: "Un frente atlántico dejará precipitaciones"
El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental
Este lunes 19 de enero viene marcado por una situación meteorológica claramente inestable en gran parte del país. En Catalunya, el tiempo está dominado por un nuevo episodio de viento, lluvia y nieve que afecta a amplias zonas del territorio. Ante este escenario, Protecció Civil ha activado una alerta a la población por el riesgo de “oleaje importante”, que se mantendrá vigente hasta el miércoles en varios puntos de la comunidad.
El aviso se emitió a las 12:05 horas y pone el foco especialmente en las áreas costeras, donde el temporal marítimo puede provocar incidencias. El fuerte viento y el estado alterado del mar obligan a extremar las precauciones, sobre todo en actividades cercanas al litoral y en la navegación.
Precipitaciones, nevadas y viento
En el resto de España, la situación meteorológica presenta características similares. Según informa el Meteocat, se esperan precipitaciones intensas y persistentes en Baleares y en el extremo nordeste peninsular, con especial incidencia en la provincia de Girona. Además, las nevadas pueden dejar acumulaciones significativas en los Pirineos orientales y, hacia el final del día, también en la Ibérica oriental.
El episodio de inestabilidad está provocado por el desplazamiento de una dana hacia el Mediterráneo y la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia. Esta combinación genera un escenario muy adverso en el Mediterráneo occidental, con lluvias intensas, viento fuerte y un notable empeoramiento del estado del mar, afectando principalmente al nordeste peninsular y a Baleares.
Al mismo tiempo, un frente atlántico avanza por el oeste y deja precipitaciones en los litorales de Galicia y el Cantábrico. Aunque las lluvias se concentrarán sobre todo en el nordeste y Baleares, no se descartan precipitaciones débiles en el Sistema Central, las cordilleras Ibéricas y de forma aislada en la Meseta.
Las nevadas aparecerán en los principales sistemas montañosos, con una cota que se situará en torno a los 1.000-1.200 metros en el centro y norte peninsular. En el Pirineo oriental, por encima de los 1.400-1.600 metros, se esperan acumulaciones muy importantes, mientras que en la Ibérica oriental la cota bajará hasta los 1.100-1.300 metros al final de la jornada.
Bajas temperaturas
En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el noroeste y en las montañas del este, mientras que subirán en el arco mediterráneo, el oeste de las mesetas y el valle del Ebro. Las mínimas bajarán ligeramente en el nordeste y el Cantábrico, con heladas débiles en zonas montañosas y moderadas en cumbres. El viento soplará flojo en el interior, pero será fuerte en zonas costeras y en Canarias, donde el alisio dejará rachas muy intensas.
