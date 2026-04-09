La AEMET avisa: "Cambio de tiempo en España por la llegada de un frente atlántico"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Ayer, el ente público lanzó la predicción semana a través de sus canales de comunicación, donde anunció que se espera "un cambio de tiempo en España por la llegada de un frente atlántico".

Después de varios episodios de inestabilidad, la AEMET comunicó que "la situación se empieza a estabilizar en líneas generales con el acercamiento de las altas presiones por el noroeste peninsular, resultando en una reducción de la nubosidad y en temperaturas anormalmente alta". Serán días muy "cálidos" para esta época del año.

No obstante, la situación meteorológica dará un vuelco radical a partir del sábado, 11 de abril. "Habrá un cambio de tiempo significativo, con un brusco y generalizado descenso térmico acompañado de precipitaciones que se desplazarán de oeste a este por nuestro territorio", señaló el ente público.

Esta situación será provocada por una borrasca que se profundizará en los próximos días al oeste de las Islas Británicas, acompañada de un extenso frente frío activo que penetrará el sábado por Galicia y se desplazará lentamente, abarcando todo el territorio y alcanzando el área mediterránea durante la jornada del domingo.

"A su paso se espera abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente fuertes y con tormentas, más persistentes en el área cantábrica, Pirineos, sistema Ibérico y puntos de las Béticas", advirtió la AEMET.

Una de las zonas más afectadas durante el domingo sería Baleares, debido a que se esperan chubascos fuertes, lo que provocará rachas de viento muy fuerte y oleaje.

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A partir del lunes 13, la AEMET comunicó que lo más probable es que el anticiclón del Atlántico se mueva hacia el este de Azores, lo que hará que el tiempo sea más estable, mientras el frente se aleja hacia el nordeste. Las lluvias quedarían limitadas al Cantábrico, especialmente.