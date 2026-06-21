La AEMET avisa de un cambio drástico por la llegada de una ola de calor: "Temperaturas nocturnas y diurnas muy altas"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El organismo público informó que llega la primera ola de calor de 2026, donde se vivirán "temperaturas nocturnas y diurnas muy altas". Es una situación climatológica que no cambiará hasta el jueves 25 de junio: "A partir de ese día comenzarán a bajar las temperaturas en buena parte del territorio, aunque permanecerán muy altas en el Cantábrico, este peninsular y Baleares".

La AEMET desveló que las temperaturas suben por "la entrada de aire cálido proveniente del sur" y lo hará en gran parte del territorio, pues se pueden alcanzar los 38 grados, especialmente en las zonas del País Vasco, los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Para este domingo 21 de junio, el ente público indicó que "los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas, salvo en los litorales del noroeste, donde se esperan nubes bajas matinales". En cambio, por la tarde se esperan nubes de evolución en zonas del centro peninsular con tormentas con rachas muy fuertes.

Las lluvias serán protagonistas en el noroeste del país, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo de gran tamaño, especialmente en el este de Galicia y el suroeste de Asturias.

Respecto a las temperaturas, la AEMET señaló que "subirán de forma generalizada, especialmente en el caso de las máximas en el Cantábrico, donde los ascensos pueden ser puntualmente extraordinarios".

"Es probable que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la meseta norte y Baleares, los 38 grados en amplias zonas del centro y sur, los 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir", manifestó.

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Por otro lado, la AEMET señaló que hay peligro importante en actividades al aire libre. "El peligro de incendios aumentará considerablemente. Además, podrán formarse tormentas secas, con escasa o nula precipitación, pero con rayos y viento fuerte", expuso el ente público.