TIEMPO
La AEMET avisa del brusco cambio de tiempo que llegará este domingo
Las temperaturas caerán en picado y se perderán valores hasta en dobles dígitos
Estamos a finales de octubre y desde luego que no lo parece con las altas temperaturas de estos últimos días, en los que se ha llegado a rozar los 30 grados. Dicho esto, la AEMET ha confirmado que llega un brusco cambio de tiempo este domingo.
El fuerte cambio de temperaturas que llega a España
Las temperaturas empezarán a caer a partir del día 26 de octubre, lo que supone que se dará la bienvenida a noviembre con lo que se entiende que es un clima más acorde a la época del año. Pero, ¿cómo específicamente van a cambiar las temperaturas?
Desde la AEMET apuntan que empezarán a llegar una serie de borrascas atlánticas que dejarán toda clase de precipitaciones. Estas lluvias aterrizarán ya el mismo domingo en algunas zonas de España. Hasta ese entonces, no obstante, se mantendrá el clima de altas temperaturas.
Así pues, la caída de tempraturas que se prevé para el domingo 26 será de entre 4 y 10 grados en una gran parte del interior de España además del sur del país. Sin embargo, será durante el lunes 27 y martes 28 que se consolide la caída de temperaturas como tal.
Llegado el principio de la semana que viene, el descenso de temperaturas habrá afectado también a zonas mediterráneas. Y con todo esto, será el miércoles 29 de octubre cuando se alcanzará el pico en el descenso de las temperaturas de España.
Ocurrirá sobre todo en el centro, norte y este de España, pues por ese entonces veremos pérdidas de más de 10 grados. Al día siguiente, jueves 30 de octubre, se mantendrá el frío de los últimos días pero con una ligera recuperación de temperaturas por el sur.
En definitiva, a partir del domingo veremos cómo las temperaturas máximas de España pasan de moverse en torno a los 26-30 grados a los 16-22 de máximas (hasta 25 grados en el mediterráneo), con Castilla y León, Madrid, Aragón y el interior de Catalunya como los puntos más afectados por esta fluctuación.
Por lo tanto, si llevas unos días deseando fuertemente poder cambiar tu armario de manera definitiva, prepárate para este domingo porque te puede dar la luz verde. Se lo está tomando con calma, pero el frío está ya a la vuelta de la esquina.
