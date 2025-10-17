Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La AEMET anuncia cambios: "Podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y estar acompañadas de granizo"

Este viernes por la noche se podrían formar tormentas, y el mal temporal acecha

El mal tiempo acecha a la Península / SPORT.es

Xavi Espinosa

Parecía que íbamos a tener un fin de semana despejado, pero la llegada de unas nubes a la Península podría cambiarlo todo. Durante la tarde-noche de este viernes se formarán tormentas en zonas del centro, sur y este de la Península, así como en Baleares. Según informa la AEMET, estas tormentas podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y estar acompañadas de granizo.

El otoño sigue imponiendo la inestabilidad en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves varios avisos por lluvias, tormentas y nieblas que afectarán a diferentes puntos del país, especialmente del este peninsular y Baleares. La Aemet prevé que una masa de aire frío en altura, situada sobre el este peninsular y Baleares, siga marcando el tiempo durante los próximos días.

Cuidado con las nubes de esta noche

Para la noche del viernes 17 de octubre, se esperan nubes que provocarán lluvias y tormentas en el interior del país, especialmente en la mitad sur y el tercio oriental. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los chubascos podrían ser localmente fuertes en zonas de Cuenca, Teruel y Valencia, donde ya se han activado avisos amarillos.

En Mallorca, las lluvias también serán persistentes y podrían acumular cantidades destacables. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento, especialmente en zonas del interior de la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón. En el resto del país, la situación será más tranquila, con intervalos nubosos en la mitad norte y cielos despejados en el extremo occidental peninsular.

¿Sábado de respiro?

El sábado se espera un ligero respiro. La atmósfera tenderá a estabilizarse en buena parte del país, aunque un sistema frontal se acercará al noroeste peninsular a lo largo del día. Esto provocará un aumento progresivo de la nubosidad, primero en Galicia y Castilla y León, y más tarde en el resto de la mitad norte. En el este y Baleares, la jornada será más tranquila, aunque podrían aparecer algunas lluvias débiles en los litorales catalanes y del mar de Alborán.

La AEMET prevé que este día sea de transición, con temperaturas algo más templadas y un ambiente más estable en el centro y sur peninsular. Sin embargo, los cielos permanecerán cubiertos durante gran parte de la jornada, anticipando un nuevo episodio de lluvias.

