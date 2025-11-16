Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

La AEMET anticipa heladas y temperaturas "propias del invierno" para los próximos días en España

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica la llegada de una masa de aire de latitudes altas en el futuro inmediato

AEMET anticipa la temperatura a nivel nacional para toda la próxima semana

AEMET anticipa la temperatura a nivel nacional para toda la próxima semana / The Objective

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Como cada año, se aproxima el final del calendario y las temperaturas comienzan a descender paulatinamente, sintiéndose de manera más enfática a finales de noviembre y principios de diciembre.

El presente 2025 no está siendo una excepción y, de acuerdo con lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya entramos en el período que anticipa la llegada del invierno en España.

Particularmente, han compartido un tweet a través de su cuenta oficial en donde señalan cómo será la temperatura durante la semana entrante, aclarando que una "masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días".

Como resultado de esta masa de aire, las temperaturas "bajarán progresivamente", tanto así que el órgano público advierte de la llegada de heladas a partir del próximo martes, las cuales "se extenderán e intensificarán los días siguientes".

Además, asegura que se trata de "temperaturas bajas para la época" y que son propias del invierno, incluso a pesar de que aún resta aproximadamente un mes para que la temporada de nieve inicie efectivamente.

Por otro lado, cabe enfatizar que la AEMET añadió un gráfico dinámico en donde se puede ver la distribución de temperaturas a lo largo de la región durante la próxima semana, permitiendo apreciar de manera visual que el frío empezará a hacer acto de presencia en la totalidad del territorio.

Según las estimaciones, inicialmente, las temperaturas máximas no superarán los 10 °C en el norte y los 18 °C en el sur, con precipitaciones que se reducirán casi exclusivamente al extremo norte y a Baleares.

A medida que avancen los días, se espera que estas temperaturas logren bajar hasta 0 °C en el norte, mientras que el centro y este peninsulares podrían llegar hasta a -4 °C y en la alta montaña (Palencia, Soria, Burgos, Cuenca, Teruel y Guadalajara) podría descender a -5 °C.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
  2. Unai Simón replica a Mbappé con una gran lección: 'En mi país no quiero fascismo, racismo ni xenofobia
  3. Luis Rubén Rubiales, tío del expresidente de la RFEF, habla tras intentar boicotear a su sobrino y ser detenido: 'No critiques a Pedro Sánchez que eras un 'lame traserillos' suyo
  4. El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados
  5. Jorge Rey avisa tras la borrasca Claudia: 'La semana que viene esperamos...
  6. El Tribunal Supremo confirma que el tiempo de desayuno y los 15 minutos de descansos al fichar son tiempo de trabajo efectivo
  7. Confirmado por la Seguridad Social: las madres podrán sumar hasta 5 años de cotización adicional
  8. Hacienda apoyará económicamente a quienes compartan hogar con mayores de 65 años

La AEMET anticipa heladas y temperaturas "propias del invierno" para los próximos días en España

La AEMET anticipa heladas y temperaturas "propias del invierno" para los próximos días en España

Nicki Nicole, despampanante en los Latin Grammy con su look inspirado en Tim Burton

Nicki Nicole, despampanante en los Latin Grammy con su look inspirado en Tim Burton

Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: "Dependen de la Comunidad Autónoma"

Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: "Dependen de la Comunidad Autónoma"

Cotizaciones gratis para mejorar las pensiones de los que hayan trabajado menos de 25 años: ¿Cómo acceder a esta ayuda de la Seguridad Social?

Cotizaciones gratis para mejorar las pensiones de los que hayan trabajado menos de 25 años: ¿Cómo acceder a esta ayuda de la Seguridad Social?

Este es el motivo del crecimiento económico en España pero el estancamiento en rentas

Este es el motivo del crecimiento económico en España pero el estancamiento en rentas

Un español cuenta su experiencia trabajando en Australia: 'Casi mil euros por semana'

Un español cuenta su experiencia trabajando en Australia: 'Casi mil euros por semana'

Pillada una trabajadora de CaixaBank que cotilleó las cuentas bancarias de 170 clientes

Pillada una trabajadora de CaixaBank que cotilleó las cuentas bancarias de 170 clientes

Estas son las 3 leches que obtienen la valoración más baja según la OCU y que no deberías de comprar

Estas son las 3 leches que obtienen la valoración más baja según la OCU y que no deberías de comprar