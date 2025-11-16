TIEMPO
La AEMET anticipa heladas y temperaturas "propias del invierno" para los próximos días en España
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica la llegada de una masa de aire de latitudes altas en el futuro inmediato
Como cada año, se aproxima el final del calendario y las temperaturas comienzan a descender paulatinamente, sintiéndose de manera más enfática a finales de noviembre y principios de diciembre.
El presente 2025 no está siendo una excepción y, de acuerdo con lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya entramos en el período que anticipa la llegada del invierno en España.
Particularmente, han compartido un tweet a través de su cuenta oficial en donde señalan cómo será la temperatura durante la semana entrante, aclarando que una "masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días".
Como resultado de esta masa de aire, las temperaturas "bajarán progresivamente", tanto así que el órgano público advierte de la llegada de heladas a partir del próximo martes, las cuales "se extenderán e intensificarán los días siguientes".
Además, asegura que se trata de "temperaturas bajas para la época" y que son propias del invierno, incluso a pesar de que aún resta aproximadamente un mes para que la temporada de nieve inicie efectivamente.
Por otro lado, cabe enfatizar que la AEMET añadió un gráfico dinámico en donde se puede ver la distribución de temperaturas a lo largo de la región durante la próxima semana, permitiendo apreciar de manera visual que el frío empezará a hacer acto de presencia en la totalidad del territorio.
Según las estimaciones, inicialmente, las temperaturas máximas no superarán los 10 °C en el norte y los 18 °C en el sur, con precipitaciones que se reducirán casi exclusivamente al extremo norte y a Baleares.
A medida que avancen los días, se espera que estas temperaturas logren bajar hasta 0 °C en el norte, mientras que el centro y este peninsulares podrían llegar hasta a -4 °C y en la alta montaña (Palencia, Soria, Burgos, Cuenca, Teruel y Guadalajara) podría descender a -5 °C.
