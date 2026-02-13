AEMET alerta: varias zonas de España van a vivir un Carnaval complicado, no solo por la lluvia

AEMET avisa de un Carnaval marcado por la inestabilidad, con un primer tramo en el que la lluvia y el viento pueden condicionar muchas de las celebraciones que ya estaban planificadas para realizarse al aire libre en varias zonas de España.

Las zonas más afectadas, sobre todo, se sitúan en el oeste y zonas del interior. Además, en plena situación de frentes y borrascas, varios puntos del país pueden registrar fenómenos adversos (rachas fuertes y precipitaciones), así que conviene seguir las actualizaciones día a día, sobre todo si piensas celebrar el Carnaval.

Las zonas más afectadas por las lluvias durante el Carnaval

El foco de la lluvia se situará especialmente en el oeste peninsular y áreas del interior en el arranque del fin de semana, con un escenario que puede “aguar” desfiles y celebraciones en zonas exteriores, sobre todo si no hay algún tipo de planes alternativos.

Según la información de AEMET, hay varias zonas clave marcadas en el mapa: Grazalema en Cádiz; A Coruña, Lugo y Pontevedra en Galicia; Asturias y Cantabria; Badajoz y Cáceres en Extremadura; y Granada, Jaén y Málaga en Andalucía. En todos ellos ya hay avisos amarillos o naranjas por el mal tiempo.

La recomendación más práctica para todos los asistentes y participantes en las diferentes festividades del Carnaval, es que echen un buen vistazo al pronóstico por franjas horarias, porque la ventana de las precipitaciones y el tiempo adverso puede concentrarse en ciertas horas y no durante todo el día.

Más allá del agua, el viento aparece como el otro gran protagonista: aunque no siempre obligue a suspender, sí puede complicar carrozas, atrezzo, escenarios y eventos en las zonas expuestas. Ese viento, además, suele aumentar la sensación de frío, así que aunque no se presente la lluvia, el Carnaval puede sentirse mucho más invernal de lo habitual en algunas zonas.

Si tienes eventos importantes marcados en el calendario durante el Caranval, lo más útil es ajustar horarios y tener un “plan B”, sobre todo en las áreas con más papeletas para las precipitaciones y el impacto del fuerte viento. Y si vas a desplazarte, revisa avisos y previsiones locales antes de salir, porque el tiempo puede cambiar rápido con este tipo de episodios