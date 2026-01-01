TIEMPO
La AEMET alerta de lo que se viene en los primeros días de 2026: "Se prevé un cambio de tiempo"
El organismo público compartió la predicción meteorológica para la primera semana de enero
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado a conocer su predicción meteorológica para los primeros días del año del 2026. Y la situación será totalmente distinta, ya que ha llegado a España la borrasca Francis, que provocará episodios de lluvias y nevadas.
A partir de hoy, 1 de enero de 2026, se esperan chubascos tormentosos localmente intensos, rachas fuertes de viento y temporal marítimo en las Islas Canarias. La masa de aire ártico comenzará a adentrarse en la Península a partir del sábado 3 de enero.
"Como resultado, se espera que se produzca un temporal de lluvias intensas en Canarias y áreas del sur y este peninsulares, donde además podrían producirse nevadas copiosas en cotas medias, sin descartar que puedan afectar a zonas del centro o a cotas más bajas", señala el organismo público.
A partir del 3 de enero, en la Península, se esperan lluvias que podrían ser fuertes y durar un tiempo en zonas como el golfo de Cádiz, el Estrecho, la costa del Sol y el cabo de La Nao.
"Los días 4 y 5, la posible interacción con la masa fría podría hacer que las precipitaciones fueran en forma de nieve en cotas medias o bajas del cuadrante suroriental peninsular, con mayor probabilidad y acumulados en la Ibérica oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad Valenciana y entorno de las Béticas", apunta la agencia meteorológica.
Asimismo, la AEMET es clara: "No se puede descartar que las nevadas se extiendan, con menor intensidad, a otras zonas de la Ibérica y del centro peninsular".
La situación meteorológica dará un vuelco radical a partir del 6 de enero: "Lo más probable es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión en zonas del sur, aunque todavía podrían ser localmente fuertes en el Estrecho y Melilla".
Dado que estos días están siendo muy inestables en toda España, la AEMET recomienda seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria
- Última hora: la DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 a días de ser obligatorias
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Japón se cansa de los extranjeros mientras vive entre tecnología punta: 'No queremos ser como Europa
- Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: 'Este es el tiempo que tiene que durar la siesta para que sea reparadora
- El país más pobre de Europa se prepara para la entrada del Euro entre reticencias: 'La UE se encamina hacia su desaparición
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Después de Reyes Magos llegará...
- El significado del espectacular vestido de Cristina Pedroche, al descubierto