Test F1 directoDónde ver Test F1DecoRashfordHuelga ProfesoresAntonio LobatoNou PalauSemifinales Copa del ReyParís FC - Real Madrid horarioVlachodimosElecciones presidente BarçaSerratPaco JémezCésped Atlético - BarçaDroLEC VersusAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesAll Star NBA 2026Cuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresAthletic Real SociedadFerran AdriaToni SantosBonoloto
La AEMET alerta sobre lo que viene: "Atención al viento, sobre todo el jueves"

Las fuertes rachas provocan la activación de alertas en todo el país y no cesarán hasta mañana por la noche en muchos puntos del país

La AEMET lanza una alerta naranja por viento en algunos puntos del país.

La AEMET lanza una alerta naranja por viento en algunos puntos del país. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

La noche del miércoles ha sido de mal dormir en buena parte de España por culpa del viento. Al caer el Sol, en muchos puntos del territorio se empezó a notar un fenómeno que nos acompañará también el jueves y que ya ha provocado caídas de ramas y actuaciones de los bomberos.

El origen de esta situación se encuentra, como no, en una nueva borrasca que afecta la península, llamada Nils, que está dejando fuertes rachas en varios puntos de España, en especial el norte de Galicia, el este de Andalucía, la provincia de Valencia y el sur de Catalunya, donde se han activado alertas naranjas, con rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

Sin embargo, para la jornada del jueves la situación se recrudece en algunas zonas que este miércoles se han ahorrado las ventoleras, pues el foco se desplaza al tercio oriental peninsular, abandonando la comunidad gallega y castellano-leonesa, entre otras.

MÁLAGA, 28/01/2026.- Un hombre lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto. EFE/ Jorge Zapata

Un hombre lucha contra el fuerte viento en muchos puntos de España. / Jorge Zapata / EFE

De hecho, se espera que las alertas de la AEMET se mantengan durante gran parte del día y no será hasta media tarde cuando se espera que se recupere la normalidad en la mayor parte del país.

En Catalunya, concretamente, afectará a todo el territorio, dejando al margen solamente el tercio nororiental de las comarcas de Girona. De hecho, existe una previsión de alerta naranja en el Prelitoral de Barcelona, donde nuevamente pueden registrarse vientos de 90 kilómetros por hora. En el resto del país, no obstante, también se dejará notar, por lo que se pondrá en marcha la alarma amarilla, con rachas de entre 70 y 80 km/h.

Además, este temporal de viento también implicará mala mar y ha obligado a levantar otra alarma en este sentido, también naranja, en toda la Costa Central y el sur de la Costa Brava, por olas de hasta cuatro metros.

PALMA, 28/01/2026.-Las Islas Baleares se encuentran este sábado en situación de alerta amarilla (riesgo bajo) por fuertes vientos y olas de hasta 4 metros de altura, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país será &quot;efímera&quot;, pero &quot;profunda&quot;, y dejará hoy una jornada &quot;muy adversa&quot;, con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que &quot;podrían dificultar el tráfico&quot;.-EFE/ Cati Cladera

El temporal marítimo dejará olas de hasta cuatro metros en Catalunya y Baleares. / CATI CLADERA / EFE

En otros puntos, como la Comunitat Valenciana, el viento también dejará registros importantes y la AEMET tiñe de amarillo prácticamente toda la zona, excepto el extremo norte, en el litoral de Castellón, con rachas similares a las que se dejarán notar en Catalunya.

En Andalucía se espera una nueva alarma naranja en la zona del Valle de Almanzora y Los Vélez, mientras que en las Baleares ocurrirá lo mismo, en el punto nororiental de Mallorca y en toda Menorca.

El temporal marítimo, sin embargo, no es exclusivo de estos puntos y también se podrán ver grandes olas en todo el litoral norte de España, desde Pontevedra, hasta Gipuzkoa, pero también en el litoral alicantino o en el almeriense y granadino, además de el balear.

