La AEMET alerta de los riesgos del fuerte viento: la borrasca Harry pega fuerte al Mediterráneo

El martes 20 de enero se ha levantado con un viento extremo. Un importante temporal marítimo mantiene en alerta a buena parte del litoral español, especialmente en el Mediterráneo. En las últimas horas se han registrado olas que superan los 5 metros de altura, una situación que supone un riesgo elevado tanto para la navegación como para las actividades en zonas costeras.

El impacto del oleaje puede verse agravado por la llamada marejada ciclónica. Este fenómeno se produce cuando las bajas presiones atmosféricas elevan el nivel del mar por encima de lo habitual, lo que incrementa la fuerza con la que las olas golpean la costa y aumenta la probabilidad de inundaciones en áreas próximas al litoral, según informa la AEMET.

Precaución total

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y evitar acercarse a paseos marítimos, espigones o zonas rocosas. En este tipo de episodios, una ola aislada puede superar ampliamente la altura media del oleaje y provocar accidentes graves.

El temporal no se limita al Mediterráneo. En el litoral gallego la situación es incluso más adversa, con olas que superan los seis metros. El fuerte oleaje y el viento intenso están generando un escenario muy peligroso en la costa atlántica, donde también se pide máxima prudencia.

Además del estado del mar, las precipitaciones están siendo otro de los grandes problemas asociados a este episodio meteorológico. En la provincia de Girona se están registrando lluvias muy persistentes, que han hecho saltar las alertas por riesgo de inundaciones en zonas urbanas y rurales.

La acumulación continuada de agua puede provocar crecidas repentinas de ríos y rieras, así como problemas en carreteras y pasos subterráneos. Los servicios de emergencia insisten en no cruzar zonas inundadas y en seguir en todo momento las indicaciones oficiales.

Daños en infraestructuras

Este tipo de temporales combinados, con fuerte oleaje, viento y lluvias intensas, suelen generar afectaciones en infraestructuras costeras, transporte marítimo y actividades pesqueras. Por ello, se han producido cancelaciones y restricciones en varios puntos del litoral.

La previsión indica que la situación seguirá siendo complicada durante las próximas horas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas hasta que el temporal pierda intensidad.