La AEMET alerta de la llegada de un nuevo frente con lluvias en estas partes de España

Después del fin de semana, el tiempo ha cambiado completamente en Cataluña. En las últimas semanas, la inestabilidad y las fuertes lluvias han sido protagonistas del territorio catalán. No obstante, las precipitaciones se han detenido y las temperaturas han aumentado.

La inestabilidad ha desaparecido para aumentar los termómetros de España, con máximas por encima de los 30 grados en varias provincias del sur y el valle de Ebro. Sin embargo, la vuelta del calor podría tener los días contados.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de la llegada de un nuevo frente atlántico. Este fenómeno se acerca a la península con lluvias intensas y tormentas, que afectarán a la mayor parte del país.

Según la AEMET, la temperatura aumentará en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, alcanzando registros más propios del verano. Los termómetros llegarán hasta los 32 °C en Córdoba, Jaén y Sevilla.

La previsión en la zona del mediterráneo y Baleares es de un descenso térmico debido al ambiente seco. En el norte peninsular el aire será cálido, debido a la humedad del frente atlántico.

Esta diferencia en las temperaturas generará nubosidad abundante y un aumento de las lluvias. De hecho, a partir de la tarde del lunes se espera un crecimiento progresivo de las precipitaciones.

Por este motivo, la AEMET ha activado las alertas amarillas en Galicia, donde esperan hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas. Las precipitaciones estarán acompañadas de viento del oeste y suroeste.

En las zonas costeras, las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. La lluvia será intensa, sobre todo en el oeste de A Coruña y Pontevedra. En estas provincias, no se descartan que las precipitaciones puedan ser localmente fuertes al final de la jornada.