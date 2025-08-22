La AEMET alerta de un cambio de tiempo para la última semana de agosto

El verano en España ha estado marcado por las altas temperaturas en gran parte de la península ibérica. No obstante, el calor irá disminuyendo con el transcurso de las semanas, y lo hará antes de lo previsto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de sus canales de comunicación.

El organismo público ha compartido la predicción del tiempo para el fin de semana. Para este viernes, se esperan chubascos intensos acompañados de tormenta en el extremo este peninsular y en Baleares. Aunque se estima que el sábado volverá a predominar el sol en gran parte de España.

El buen tiempo solo durará 24 horas, debido a que el penúltimo domingo de agosto se prevén chubascos que "irán barriendo el norte peninsular de oeste a este".

Predicción del resto de semana:



Esta tarde: chubascos en el extremo norte peninsular.



Viernes: chubascos acompañados de tormenta en el extremo este peninsular y Baleares.



Sábado: predominio de sol.



Domingo: chubascos que irán barriendo el norte peninsular de oeste a este. pic.twitter.com/NUdYhF2HyW — AEMET (@AEMET_Esp) August 21, 2025

¿Qué tiempo se espera para la última semana de agosto?

La AEMET ha ido más allá y ha anunciado cómo será la última semana de agosto, para muchos, la última de vacaciones. Sin embargo, se espera mal tiempo, ya que "tendrá, en general, temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la Península".

No obstante, esto no afectará a todas las zonas de España, debido a que en las áreas cantábrica y mediterránea, así como en ambos archipiélagos, reinará el buen tiempo.

En lo que respecta a las precipitaciones, la AEMET ha señalado a que "serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares", aunque en otras zonas del territorio también "podrán registrarse lluvias", pero con "muy poca probabilidad en el extremo sur peninsular".

El organismo público ha alertado de que "la atmósfera se encuentra muy activa y la incertidumbre en el pronóstico es más alta que de costumbre para la primera semana de plazo". Por ello, podría ir variando con el paso de los días.

Para la primera semana de septiembre, la AEMET ha estimado que "comenzará con temperaturas, en general, dentro de los valores normales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco".