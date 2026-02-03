AEMET alerta sobre la borrasca Leonardo y su fuerte impacto: zonas más afectadas y duración

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos especiales por la llegada de la borrasca Leonardo, un sistema depresionario atlántico que trae precipitaciones intensas y vientos fuertes a gran parte de España. Nombrada por el servicio portugués, se posiciona como la sexta de gran impacto en 2026.

Los datos clave de la borrasca Leonardo

Leonardo genera un flujo húmedo del oeste que provoca lluvias generalizadas, con máximos en el tercio sur peninsular, especialmente en Andalucía, donde se esperan hasta 100 l/m² en 12 horas. El miércoles 4 es el día pico, con chubascos persistentes en Extremadura, Castilla-La Mancha occidental y sur; el jueves 5, se desplazan a Galicia atlántica y Sistema Central sur, superando 80 l/m².

Las rachas de viento también serán protagonistas con la borrasca Leonardo y superarán los 90-100 km/h en litorales, montes sureños y Estrecho, con temporal marítimo: olas de 4-5 m en Alborán y Cantábrico. Cota de nieve inicial en 800 metros, afectando Castilla y León norte y sistemas montañosos.

La borrasca Leonardo estará activa al menos hasta el jueves 5 de febrero, aunque manteniendo su influencia hasta el sábado. AEMET urge a que haya seguimiento de las alertas amarillas, naranjas y rojas en Andalucía y en otras zonas de todo el territorio para extremar las precauciones.

La borrasca Leonardo ya está causando estragos en España, con lluvias que inundan calles, vientos que tumban árboles y cortes en carreteras que complican la vida diaria. AEMET advierte de que estos días serán complicados para salir de casa en muchas zonas.

Ya hay más de 40 vías afectadas: 11 cerradas por nieve en León, Salamanca o Navarra, y 20 por inundaciones, sobre todo en Cádiz, Granada y Jaén. En Galicia, la autovía PO-11 estuvo cortada dos horas por agua, y el ferry Moaña-Vigo ha estado paralizado.

En Badajoz, carreteras provinciales como BA-074 permanecen cerradas hasta que pase el temporal. Si viajas, AEMET también recomienda que consultes con la DGT: lleva cadenas, evita secundarias y deja libre el carril izquierdo para quitanieves donde sea oportuno.