AEMET alerta de la borrasca ‘Emilia’: explicamos las zonas de España más afectadas

La AEMET ha enviado algunos avisos de cara a este viernes y el fin de semana. Se trata de una borrasca, llamada "Emilia", que es un sistema de bajas presiones de gran impacto que está afectando actualmente a España, especialmente a las Islas Canarias y el sur peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha nombrado a Emilia, la quinta borrasca con nombre de la temporada, debido a sus potenciales efectos adversos significativos.

Las Canarias, la zona más afectada

La Emilia pegará fuerte en las Canarias. Desde la tarde de este viernes, se prevé que afecte considerablemente la zona, con chubascos persistentes que podrían acompañar tormenta y granizo, además de acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunas islas como El Hierro y las montañas del norte de otras islas.

Los vientos procedentes del norte soplarán con gran fuerza, alcanzando rachas por encima de los 90 kilómetros por hora en áreas elevadas y cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. El momento más complicado del episodio se espera para la jornada del sábado.

El estado del mar también se verá seriamente afectado, con un fuerte aumento del oleaje que podría llegar a los 6 metros de altura. Esta situación será especialmente peligrosa el sábado debido a la combinación de viento intenso y mar de fondo, elevando el riesgo en el litoral.

Asimismo, las zonas más altas de las islas con mayor relieve podrían experimentar precipitaciones en forma de nieve. Aunque no es un fenómeno habitual en borrascas de origen atlántico, la entrada de aire frío asociada al sistema lo hace posible.

En la península, este sistema meteorológico también dejará efectos destacados. Desde este viernes, y con mayor intensidad durante el sábado, se prevén lluvias abundantes y continuadas en el suroeste, afectando a distintas áreas de Andalucía y al entorno del Estrecho, además de viento intenso y mala mar en las costas del mar de Alborán.

Las precipitaciones y las rachas de viento no se limitarán al sur, ya que podrían extenderse hacia el sureste y el este peninsular a lo largo del fin de semana, aunque con una fuerza inferior a la registrada en Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología señala que el periodo más severo del temporal se concentrará entre el viernes y el domingo, si bien algunos avisos apuntan a que la inestabilidad podría alargarse hasta el lunes en puntos del sur y sureste de la península.

Desde Protección Civil y los organismos meteorológicos se insiste en extremar la precaución, ya que el fuerte temporal marítimo supone un riesgo elevado para actividades al aire libre, la navegación y la permanencia en zonas costeras expuestas durante los días más adversos.