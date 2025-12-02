La AEMET advierte: estas zonas se verán afectadas por grandes nevadas

Si bien es cierto que el otoño ha tardado más de la cuenta en llegar, parece que el invierno se está adelantando este 2025 en algunas zonas de España. O, al menos, eso es lo que dicen los últimos informes de la AEMET.

La cosa es que el organismo de meteorología ha lanzado una predicción en la que se establece que habrá importantes nevadas hoy mismo, 2 de diciembre, en diferentes áreas de Madrid y Castilla y León.

Eso sí, la AEMET advierte que estas se producirán a partir de los 1.000 metros de altura, por lo que se verán afectadas, sobre todo, áreas montañosas incluidas dentro de ambas Comunidades Autónomas.

Ante esta situación, la AEMET ha mandado un mensaje pidiendo especial cautela a los conductores por carretera, dado que muchas de ellas podrían verse afectadas por las ya mencionadas nevadas.

En cuanto a las zonas concretas que experimentarían estos temporales, la agencia de meteorología ha señalado la Sierra de Madrid y las provincias de Burgos, Segovia y Ávila en Castilla y León.

Por otro lado, el organismo ha lanzado otra advertencia adicional que incluye varias alerta samarillas en varias regiones del norte de España como Galicía, Asturias y Cantabria a causa de posible temporal marítimo.

Evidentemente, frente a estos fenómenos atmosféricos se prevé una bajada de las temperaturas a lo largo de la Península Ibérica pero se desconoce todavía como evolucionarán de cara al fin de semana.

Lo que está claro es que podríamos estar ante una primera avanzadilla del invierno, aunque todavía está por ver con qué fuerza llegará este a nuestro país una vez vayan saliendo los próximos informes de la AEMET.