La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El mes de mayo está siendo especialmente inestable en términos meteorológicos, con las lluvias como protagonistas durante el fin de semana pasado, algo que se espera también en los próximos días, sobre todo el domingo.

Esta mañana, la AEMET compartió a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, la predicción semanal en la que asegura que para este jueves 14 de mayo se esperan precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular.

Por otro lado, se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el Cantábrico, el bajo Ebro y las sierras del prelitoral sur de Catalunya. Esto se debe a la llegada de un frente a España que dejará una situación de inestabilidad durante los próximos días.

Para el día de mañana, el organismo público compartió que se estiman "precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular; de nieve por encima de 1200 metros". En cambio, la AEMET informó que "en Baleares, este y centro peninsular se esperan precipitaciones ocasionales".

El día más favorable a nivel meteorológico será el sábado, cuando predominará el sol, según el ente público. Se espera un tiempo estable en gran parte del territorio, con cielos despejados o poco nubosos.

No obstante, el domingo aumentará la inestabilidad en el extremo norte y en zonas del este peninsular, donde se esperan chubascos intermitentes que podrían ser localmente más frecuentes en áreas de montaña o litoral.

Respecto a las temperaturas, la AEMET reveló que "serán más propias de finales de marzo".

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Pasado ya el fin de semana, se espera un periodo "cálido y sin precipitaciones significativas; siendo más propia de verano a partir de mediados de la misma".