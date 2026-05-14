Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezBrian FariñasAlavés - BarcelonaJulián ÁlvarezEtapa Giro Italia hoyReal Madrid - OviedoLandaluce - MedvedevAlemania - España Sub 17Sara CarboneroPsicólogo deportivoYogaClasificación LaLigaCalculadora descenso LigaClasificación Giro ItaliaHorarios MotoGp CatalunyaFinal Copa de la ReinaDeclaración de la rentaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

TIEMPO

La AEMET advierte: "Las temperaturas serán más propias de finales de marzo"

El organismo público compartió el tiempo qué hará durante las próximos días a través de sus canales de comunicación

El aviso de la AEMET a la sociedad española

El aviso de la AEMET a la sociedad española / X

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto BraseroMario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El mes de mayo está siendo especialmente inestable en términos meteorológicos, con las lluvias como protagonistas durante el fin de semana pasado, algo que se espera también en los próximos días, sobre todo el domingo.

Esta mañana, la AEMET compartió a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, la predicción semanal en la que asegura que para este jueves 14 de mayo se esperan precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular.

Por otro lado, se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el Cantábrico, el bajo Ebro y las sierras del prelitoral sur de Catalunya. Esto se debe a la llegada de un frente a España que dejará una situación de inestabilidad durante los próximos días.

Para el día de mañana, el organismo público compartió que se estiman "precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular; de nieve por encima de 1200 metros". En cambio, la AEMET informó que "en Baleares, este y centro peninsular se esperan precipitaciones ocasionales".

El día más favorable a nivel meteorológico será el sábado, cuando predominará el sol, según el ente público. Se espera un tiempo estable en gran parte del territorio, con cielos despejados o poco nubosos.

No obstante, el domingo aumentará la inestabilidad en el extremo norte y en zonas del este peninsular, donde se esperan chubascos intermitentes que podrían ser localmente más frecuentes en áreas de montaña o litoral.

Respecto a las temperaturas, la AEMET reveló que "serán más propias de finales de marzo".

Noticias relacionadas

Pasado ya el fin de semana, se espera un periodo "cálido y sin precipitaciones significativas; siendo más propia de verano a partir de mediados de la misma".

TEMAS

  1. Traicionan a José Elías y a Gerard Piqué: 'Esa persona sale de mi organización no de las mejores maneras… y a raíz de ahí, él va a la CNMV
  2. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  3. Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
  4. Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
  5. Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 50.000 euros por dejar al perro en la terraza según la Ley de Bienestar Animal
  6. Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
  7. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
  8. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes

La AEMET advierte: "Las temperaturas serán más propias de finales de marzo"

La AEMET advierte: "Las temperaturas serán más propias de finales de marzo"

Entrará en vigor: El BOE confirma una ayuda de 600 euros por vivienda vacía que se podrá sumar a la renta que pague el inquilino

Entrará en vigor: El BOE confirma una ayuda de 600 euros por vivienda vacía que se podrá sumar a la renta que pague el inquilino

Ayuso: "México no existió hasta que llegaron los españoles"

Ayuso: "México no existió hasta que llegaron los españoles"

Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión

Precio del euríbor hoy, 14 de mayo de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 14 de mayo de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

El pueblo más bonito de Catalunya está reconocido por la Organización Mundial del Turismo: un refugio natural de 300 habitantes desconocido para el gran público

El pueblo más bonito de Catalunya está reconocido por la Organización Mundial del Turismo: un refugio natural de 300 habitantes desconocido para el gran público

Nueve colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España, según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça

Nueve colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España, según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça

El patrimonio de Sergio Ramos (40 años): sector inmobiliario, la yeguada SR4 y ahora la compra del Sevilla

El patrimonio de Sergio Ramos (40 años): sector inmobiliario, la yeguada SR4 y ahora la compra del Sevilla