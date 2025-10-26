La AEMET advierte de lo qué sucederá en España los próximos días: "Comenzará con..."

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Quedan pocos días para que termine octubre, un mes que ha estado marcado por la inestabilidad meteorológica en gran parte de la Península. No obstante, según ha informado la AEMET a través de sus canales de comunicación, la dinámica será similar a comienzos de noviembre.

El organismo público ha compartido la predicción para las semanas del 27 de octubre al 16 de noviembre de 2025. Para la última semana de octubre e inicio de noviembre, la AEMET ha señalado que "será más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares".

No obstante, la agencia meteorológica ha comunicado que la semana "comenzará con ambiente frío para la época en el norte, e incluso se producirán algunas heladas el lunes en puntos del interior". Las borrascas atlánticas dejarán "lluvias", sobre todo en el oeste peninsular.

La AEMET ha apuntado que es difícil prever qué ocurrirá durante la semana del 3 al 9 de noviembre, ya que "la lejanía en el plazo aumenta la incertidumbre notablemente, y el pronóstico actual podría sufrir modificaciones significativas". Sin embargo, el organismo expone que "la semana será más cálida de lo normal en la Península y Baleares".

En cuanto a las precipitaciones, la agencia meteorológica ha advertido de que "serán superiores a las propias de la época del año en buena parte del territorio, especialmente el noroeste peninsular".

"Para la siguiente semana es posible que las temperaturas sean algo más altas de lo normal, sin que haya una tendencia clara en cuanto a las lluvias", ha expuesto la AEMET.

En otro tuit de X, antes Twitter, la agencia meteorológica ha compartido cómo funcionan los avisos: "Se activan por que está previsto que se supere un determinado umbral, es decir, un valor mínimo".