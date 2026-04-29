TIEMPO
La AEMET advierte cuál será el peor momento del día: "Habrá chubascos muy fuertes"
El organismo público compartió la predicción meteorológica a través de sus canales de comunicación
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
Esta mañana, el organismo público compartió la predicción meteorológica para este miércoles 29 de abril. "Tormentas en la Península", señaló la AEMET.
Se esperan chubascos desde la mañana en el centro, oeste y Cantábrico, que se intensificaran por la tarde y se extenderán por toda España, excepto en el sur, donde serán poco probables.
No obstante, el peor momento del día será a partir del mediodía, donde se esperan "chubascos con tormenta, localmente con granizo y rachas muy intensas de viento", aparte ya avisan "serán localmente muy fuertes".
"Serán localmente muy fuertes. En Madrid y Guadalajara la probabilidad es baja, pero en caso de producirse podría haber impactos importantes", apuntó la AEMET en X, antes conocido como Twitter.
Los chubascos irán acompañados de rachas intensas de vientos, especialmente en las localidades de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y nordeste de Andalucía, además de zonas del Ebro e Ibérica.
En cambio, en Baleares habrá cielos poco nubosos, una situación parecida en Canarias, aunque allí se esperan algunas lluvias débiles. También se prevén bancos de niebla matinales y calima en el este y Baleares, con posibilidad de lluvia de barro.
Respecto a las temperaturas, las máximas subirán en Baleares, Melilla, sureste y Cantábrico oriental, pero bajarán en gran parte del oeste y centro peninsular. Las mínimas bajarán en el oeste y se mantendrán estables en el resto.
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