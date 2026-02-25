La AEMET advierte: "Se prevé un día más inestable que los anteriores con un frente entrando por el noroeste"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Ya quedan pocos días para que acabe febrero, un mes que ha estado marcado por la inestabilidad climatológica en muchos puntos de España por culpa de los chubascos y las fuertes rachas de vientos. Para este miércoles 25 de febrero, la AEMET comparte que "se prevé un día más inestable que los anteriores con un frente entrando por el noroeste".

El ente público señala que "el paso del frente dejará cielos muy nublosos", concretamente en la mitad occidental, donde se prevé precipitaciones en Galicia. Tampoco se descartan chubascos en el resto del tercio occidental.

En el resto de España se espera un día nuboso, aunque no se descarta alguna precipitación "débil y ocasional" en zonas de la vertiente atlántica.

Respecto a la situación meteorológica en Canarias, la AEMET es clara: "Temperaturas máximas en descenso localmente notable y probables rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas y cumbres de las islas de mayor relieve".

También, el ente público revela la predicción meteorológica para este fin de semana, donde se estima que "predomine el sol" en gran parte de la península ibérica, aunque podría haber precipitaciones, pero no serán significativas.

Sobre las temperaturas, el ente público desvela que serán temperaturas máximas más propias de mes de abril: "A partir de este viernes bajarán tendiendo a normalizarse".

"Las temperaturas mínimas serán las normales a la época y con heladas sólo en zonas de montaña", expone el ente público.