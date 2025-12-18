La AEMET advierte con nuevas alertas para el 18 de diciembre: estas son las zonas de España más afectadas

Pese a que este año 2025 se vaya a caracterizar por haber contado con un verano extremadamente largo, la inminente llegada del invierno se está haciendo notar en varias zonas de España.

Algo que se debe a las numerosas precipitaciones, bajadas de temperatura y otros fenómenos atmosféricos de los que está advirtiendo la AEMET en los últimos días.

Y es que, en los informes más recientes de la agencia meteorológica, se han establecido alertas amarillas por precipitaciones en varias Comunidades Autónomas de España, por lo que habrá que salir de casa con paraguas.

Estas regiones en cuestión se corresponden, sobre todo, con Galicia, destacando las zonas de Pontevedra, A Coruña y Rias Baixas, donde las precipitaciones serán significativamente fuertes a lo largo del día.

Por otro lado, la AEMET también ha emitido alertas amarillas por viento en las zonas de A Coruña, el parque nacional de Liébana y en el extremo norte de Navarra.

Además de esto, la entidad ha establecido también una advertencia naranja a causa de fuertes costeros que se extenderán a lo largo de toda la costa noroeste y norte de España. Concretamente, desde Galicia hasta Navarra.

Por otro lado, la situación irá mejorando en estas Comunidades Autónomas de cara al próximo 19 de diciembre, aunque se espera que la AEMET emita alertas amarillas por nevadas en la Cordillera de León.

De esta manera, parece que nos encontramos ante una entrada de fin de semana más o menos tranquila con algunas excepciones en la mitad norte de España, pero habrá que esperar a los nuevos datos que extraiga la agencia de meteorología para conocer cómo cambiará el clima en los próximos días.