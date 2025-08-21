La AEMET advierte de un cambio en la situación meteorológica en España para la última semana de agosto: "Lluvias y tormentas"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

En el mes de agosto, España ha vivido una de las olas de calor más duras que se recuerdan hasta la fecha, concretamente con una duración de 16 días, según informó la AEMET a través de sus canales de comunicación. No obstante, la situación meteorológica ha dado un vuelco radical desde este jueves.

El organismo público alerta que está en aviso rojo la zona de Cantabria por lluvias y descargas eléctricas. También, están en alerta amarilla en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, ya que se esperan fuertes chubascos a lo largo de la jornada de hoy.

21/08 08:30 Avisos activos hoy en España por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Kia0JU67yQ — AEMET (@AEMET_Esp) August 21, 2025

Este cambio tan radical se debe a la entrada de una DANA situada en el sur de Francia, pero también por el paso de una vaguada que afecta a gran parte de la Península.

En consecuencia, las temperaturas descenderán en gran parte de las localidades de España, aunque en las zonas de Andalucía se esperan aún temperaturas superiores a 35 grados para este final de mes. No obstante, la situación meteorológica en las localidades del sur irá cambiando a partir de septiembre.

Los incendios, en el punto de mira

A causa de las altas temperaturas y de los pirómanos, los incendios están causando terribles consecuencias, especialmente en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura. La AEMET comunica que a pesar de que el calor ha disminuido aún quedan "zonas con peligro muy alto o extremo, sobre todo en el oeste y sur de la Península".

Por ello, la AEMET desvela que "el nivel de peligro de incendios es, en general, más bajo que en días pasados en buena parte de España".

La situación ya empieza a mejorar en los distintos puntos afectados de España, pero el organismo público advierte que no se debe "bajar la guardia", concretamente en "áreas del noroeste, nordeste y sureste de la Península".