La AEMET advierte que la borrasca Francis continuará presente en varias zonas de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado que la borrasca Francis, la cual se sitúa en los alrededores del Estrecho y al oeste de Alborán, continuará con gran presencia a lo largo del domingo.

Específicamente, el organismo especializado compartió que habrá precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes en las áreas previamente citadas, incluyendo el entorno del cabo de la Nao y extendiéndose hasta Baleares.

Sobre todo en relación con el golfo de Cádiz, los chubascos podrían ir acompañados de tormenta, aunque esta previsión también incluye las áreas litorales de Alborán y el cabo en cuestión.

Por su parte, una masa de aire frío ártico avanzará hacia el sur, generando nevadas que dejarán acumulados de nieve sensibles en territorios como el entorno oriental del Sistema Central, la Ibérica, el Pinireo oscense y la Cordillera Cantábrica.

Como resultado, se verá un descenso en las temperaturas de la Península y Baleares, llegando a sus máximos en la meseta Norte y la Ibérica y a sus mínimos en las zonas de montaña del centro, norte y noroeste peninsular.

Finalmente, la AEMET destaca que los vientos serán moderados entre el norte, el noroeste y la mitad sur peninsular, de manera que invita a ser precavidos en las carreteras de las zonas montañosas del norte y centro dado el riesgo de nieve y hielo, consumados en una jornada dominical para la que recomiendan estar muy atentos debido a la combinación de fenómenos meteorológicos.