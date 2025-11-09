La AEMET adelanta el tiempo de la semana que viene: precipitaciones y temperaturas del 10 al 16 de noviembre

El mes de noviembre sigue su curso y esta primera semana ha estado marcada por la entrada de una borrasca que ha dejado un frente tormentoso en buena parte del país, con una franja de lluvias intensas y tormentas de cierta intensidad desde el extremo occidental hasta el oriental.

Ahora la AEMET ha publicado su predicción de cara a los próximos siete días, indicando las zonas donde es más probable que vuelva a llover y avanzando qué se espera de unas temperaturas que bajaron el jueves con la extensión generalizada de los chubascos.

Protección Civil envió una alerta a los ciudadanos en Catalunya. / SPORT

Según apunta, los chubascos repetirán durante los próximos días, aunque se centraran principalmente en la parte occidental del país, aunque indica que los cúmulos tormentosos avanzarán con el paso de los días y llegarán al Mediterráneo con menor intensidad.

También se desplazarán hacia el norte, dejando valores poco importantes en el Cantábrico oriental.

Predicción de precipitaciones y temperaturas de la AEMET para la semana que viene. / AEMET

Las temperaturas recuperarán la tendencia hacia arriba y regresará la sensación de más calor, con unos termómetros que se espera que marquen registros más elevados de lo que tocaría para estas fechas, aunque esta afirmación ya suele acompañarnos durante gran parte de las estaciones frescas por culpa del cambio climático.

El tiempo durante el mes de noviembre

La semana del 17 al 23 podría llegar con una normalización de los mercurios, aunque no se descarta que se siga con valores superiores a los propios de un mes de noviembre.

Pese a que todavía quedan muchos días, la AEMET apunta a la posibilidad de que las lluvias descarguen por encima de lo habitual en el litoral mediterráneo y Baleares, aunque advierte que existe la opción de que cambie con el paso de las horas.

Lluvias y temperatura para la semana del 17 al 23 de noviembre. / AEMET

Así, de cara a la última semana del mes, del 24 al 30, la agencia no se atreve a dictaminar qué tiempo hará. Durante esta semana final de mes muchas localidades ya tendrán las luces de Navidad encendidas y la actividad al aire libre aumentará con las primeras compras de las Fiestas, por lo que muchos esperan como el santo advenimiento la predicción del tiempo para estas fechas.