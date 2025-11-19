La AEMET activa un aviso urgente por nevadas en cotas bajas: "El impacto podrá ser significativo, afectando a vías de comunicación importantes"

Hace unos días que los expertos meteorológicos como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Roberto Brasero, Mario Picazo o Jorge Rey ya anunciaron que esta semana llegaría el frío a España.

Ahora, tras el paso de la borrasca Claudia que ha dejado abundantes precipitaciones sobre todo en el sur del país, la AEMET se ha visto obligada a lanzar un aviso especial por nevadas en cotas bajas.

A partir de este miércoles penetrará en la Península y Baleares una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un episodio invernal, con un acusado térmico y nevadas en el tercio norte peninsular, especialmente significativas en la fachada cantábrica.

Los expertos alertan que en el Cantábrico habrá precipitaciones moderadas y persistentes, especialmente durante la segunda mitad del día, y que "serán en forma de nieve a partir de unos 900 - 1200 metros, superándose espesores de 5 centímetros en puntos de la cordillera Cantábrica y de la cara norte de Pirineos".

La masa ártica irá entrando de forma progresiva, aunque la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte.

La AEMET apunta que "el momento álgido del episodio se espera entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 300 - 400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro, sin descartar que localmente se den desplomes adicionales. El impacto podrá ser significativo en esta zona, siendo probable que las acumulaciones superen los 3 - 5 centímetros, afectando a vías de comunicación importantes".

El viernes también se podrían acumular nuevamente más de 10 - 20 centímetros en puntos de montaña del tercio norte peninsular.

En cuanto a las temperaturas, los expertos alertan que habrá descensos térmicos moderados de forma generalizada, sin descartar que sean localmente notables. Se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10 grados en amplias zonas de la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores.