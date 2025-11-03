Tiempo
La AEMET activa las alertas por viento y advierte de la tendencia cálida y seca para este invierno
La agencia ha elaborado un mapa de probabilidad para prever la temperatura y precipitaciones que se esperan en toda España
El mes de noviembre ha empezado con temperaturas a la baja y algunas lluvias en muchas partes de España durante el puente de Todos los Santos.
Con la nueva semana ya en marcha, la AEMET ha lanzado avisos amarillos y naranjas en el noroeste del país de cara a estos días. Aunque el lunes será relativamente tranquilo en prácticamente cualquier zona, Barcelona y su área metropolitana podrían ver cómo escapa alguna gota con cierta intensidad.
Así, la agencia ha puesto en marcha el aviso por probabilidad de lluvias de cierta intensidad entre las 7 de la mañana y las 11 horas, aunque nada demasiado relevante.
El martes se espera mayor que la mayor actividad meteorológica se concentre en la zona de Galicia y la alerta amarilla se trasladará al litoral más occidental. Allí puede llover en cualquier momento del día, pero lo más destacado será el viento, que marcará la jornada en toda la comunidad, así como en Asturias, donde también se ha activado una alerta, en este caso naranja, a partir de las 18 horas.
De hecho, la AEMET pone el acento sobre todo en este factor, también el martes, donde el Principado se llevará la palma en cuanto a potencia, con rachas superiores a los 80 y los 100 km/h.
La tendencia de temperatura y precipitaciones
Con la llegada de noviembre, la agencia ha publicado la predicción estacional de cara al nuevo mes, diciembre y enero y permite atisbar qué lluvias y temperatura implicará el fin del otoño y la llegada del invierno en la península.
Según la AEMET, se hay muchas posibilidades de que las próximas semanas se vivan con una temperatura claramente superior a lo esperado por las fechas en las que estamos, un "50-70% de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal", apuntan, con solamente un "10-20% de que sea más frío".
Sin embargo, la tendencia se hace más evidente en el tercio oeste del país, en el litoral mediterráneo, abarcando Catalunya, parte de Aragón, la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía.
En cuanto a las precipitaciones, la autoridad del tiempo apunta a que no hay una tendencia clara en la mayor parte del país, aunque sí una "ligera mayor probabilidad de trimestre más lluvioso de lo normal en el área mediterránea peninsular y Baleares", llegando a afectar el sur de Catalunya, pero concentrándose en Valencia y la Región de Murcia, además de las islas, con un 40% de probabilidad de que sea una época más húmeda.
Por el contrario, en Extremadura y el tercio oriental de Andalucía, la tendencia parece ir en sentido contrario: "En el extremo suroccidental, ligera mayor probabilidad de que sea más seco de lo normal", con una probabilidad del 40%.
