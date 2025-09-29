Máxima alerta en España: la AEMET advierte de lluvias torrenciales, inundaciones y crecidas repentinas en cauces

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en diferentes puntos de España por episodios de lluvias torrenciales y tormentas muy intensas y persistentes, capaces de descargar en apenas tres o cuatro horas lo que suele llover en un mes.

Los expertos han alertado que estamos ante una situación muy adversa en el área mediterránea: "El paso de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera junto con la presencia de abundante humedad va a dar lugar a la formación de tormentas que serán muy eficientes a la hora de dejar precipitaciones".

La AEMET ha anunciado que se esperan lluvias torrenciales con acumulados que podrán superar los 180 litros por metro² en tan solo 3 o 4 horas en zonas del sur de Tarragona o del norte de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la provincia de Valencia, podrán acumularse más de 180 litros por metro² en menos de 12 horas y 300 litros por metro² o más a lo largo del episodio. "Esto significa que se pueden producir inundaciones y también crecidas repentinas en cauces", han comunicado.

🔴⚠️ AVISO ROJO | Lluvias torrenciales.



➡️ Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.



➡️ ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/xOtEEIaInr — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2025

A diferencia de la DANA de octubre de 2024 que afectó trágicamente a Valencia, en aquella ocasión las lluvias más abundantes se produjeron al interior y la riada tuvo lugar en zonas donde apenas había llovido. En cambio, en este caso, el riesgo más claro es el que se produzcan inundaciones in situ, es decir, por lluvias abundantes en las zonas donde tiene lugar esas inundaciones.

Aun así, los meteorólogos no descartan que pueda haber crecidas de cauces: "Por lo tanto hay que extremar las precauciones y tratar de evitar ramblas y barrancos".

Los expertos han comunicado que "la situación será muy complicada desde la tarde-noche del domingo y durante todo el día del lunes hasta media mañana del martes aproximadamente". Además, el martes también será complicado en las Islas Baleares, donde las precipitaciones pueden ser muy intensas.

⛈️⚠️ Situación muy adversa en las próximas horas en el área mediterránea por posibilidad de lluvias torrenciales.



📽️Te damos algunas claves y recomendaciones en este vídeo. pic.twitter.com/uzmq9bZqwQ — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2025

Aunque la AEMET ha detallado que es difícil precisar cuáles eran las zonas donde más intensas serán las lluvias, insisten en la importancia de estar informado en todo momento y seguir las recomendaciones de Protección Civil.