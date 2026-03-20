La AEMET aclara qué diferencia hay entre primavera meteorológica y astronómica: así te afecta realmente

Ya está aquí con nosotros: la primavera astronómica ha comenzado este viernes 20 de marzo a las 15.46 horas en España, marcando el comienzo de una nueva estación que se prolongará hasta el próximo 21 de junio. Con ella llegan días más largos, temperaturas más suaves, y este año, una previsión que apunta a un escenario más cálido de lo habitual.

Aunque para muchos la primavera empieza ahora, desde el punto de vista meteorológico lo hizo el pasado 1 de marzo. ¿Aún no sabes cuál es la diferencia entre ambos términos?

En cuanto a la primavera meteorológica, se basa en criterios estadísticos (marzo, abril y mayo). Sin embargo, la primavera astronómica depende de la posición de la Tierra respecto al Sol y arranca con el equinoccio. En 2026, este 20 de marzo a las 15.46 horas.

¿Cómo será el tiempo en España en primavera?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha adelantado cómo será primavera de 2026 en cuanto a tiempo, teniendo en cuenta que las previsiones a largo plazo no se cumplen siempre. Sin embargo, aventuran una alta probabilidad de ser más cálida de lo normal en prácticamente todo el país.

En algunas zonas, como Baleares, esa probabilidad alcanza hasta el 70%. Esto no significa calor constante, pero sí que, en conjunto, las temperaturas estarán por encima de la media habitual.

El polen está disparado desde hace días y aún lo estará más esta semana / Agencias

Donde hay más incertidumbre es en las lluvias. No existe una tendencia clara, por lo que la estación puede ser húmeda, seca o mantenerse dentro de valores normales dependiendo de la zona. Solo en Canarias y el suroeste peninsular se espera una ligera inclinación hacia un escenario más seco.

Curiosamente, los primeros días de la estación estarán marcados por la borrasca Therese, con lluvias muy intensas en Canarias y algo más débiles en la Península.

Finalmente, atención si sufres algún tipo de alergia: debido a las últimas precipitaciones, experimentaremos un aumento de la mayoría de alergias al polen, por lo que habrá que extremar la precaución.