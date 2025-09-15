La advertencia de una veterinaria sobre pasear al perro después de comer: "Podría ser letal"

Las personas que tienen perro saben que pasearlo diariamente es una actividad fundamental para su salud. No obstante, hay que tener en cuenta cuándo se trata del mejor momento para nuestra mascota, y no pensar exclusivamente en la rutina.

En este contexto, la veterinaria @mariavetican ha compartido un vídeo en redes sociales advirtiendo los riesgos sobre pasear al perro justo después de salir de comer, un gesto que "podría ser letal para él".

La divulgadora señala que "este error tan común podría provocarle una torsión de estómago". Según la especialista, esta patología es "de progresión muy rápida y letal para tu animal si no se interviene rápido".

"Provocará un estrangulamiento seguido de una dilatación por cúmulo de gas", advierte la veterinaria. Esta patología es más común en las razas de perros más grandes, debido a su profundidad torácica, que aumenta el riesgo de que los órganos se desplacen.

Además, también influyen otros factores de riesgo como comer de forma ansiosa: "Los perros que comen con mucha ansiedad y muy rápido y los que ingieren grandes cantidades de agua después de haber comido, también corren más riesgo".

Por otra parte, otro de los errores más graves es "que tu peludo coma antes de realizar un ejercicio físico intenso o un rato de juego". En este caso, la experta recomienda esperar al menos dos horas antes de salir para realizar la digestión correctamente.

De otra forma, si el animal necesitara hacer sus necesidades justo después de comer, la veterinaria aconseja hacer un paseo "supertranquilo". Es importante estar alerta de posibles síntomas como agitación, náuseas, arcadas, jadeo, dificultad respiratoria o hinchazón del vientre, entre otros.

En cualquier caso, si hubiera sospecha "la manera de diagnosticarlo será ir corriendo al veterinario y realizar una radiografía abdominal. Si se confirma, será una urgencia quirúrgica", termina la especialista.