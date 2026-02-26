La advertencia de Roberto Brasero: "Llega una DANA a esta zona de España"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Ayer, el meteorólogo de Antena 3 adelantó el pronóstico del tiempo para el 26 de febrero en España y advirtió que, en principio, todo seguirá igual, excepto en las Canarias: "Es donde va a cambiar el tiempo en las próximas horas".

Todo se debe a la retirada de la calima, que ha afectado a las Islas Canarias durante varios días. Esto dará paso al aumento del viento y la llegada de lluvias: "Pueden ser chubascos fuertes". La situación de viento y oleaje se mantendrá hasta el viernes en todo el archipiélago

El viento del sur es el protagonista en el Cantábrico, donde se están alcanzando temperaturas cercanas a los 30º. Hoy se rozan esos valores en lugares como Zumaia y Ramales de la Victoria.

Asimismo, reconoció la llegada de un nuevo frente que "avanza lentamente por el oeste peninsular, y ya se empieza a generar esa borrasca con algo de aire frío, que formará una pequeña DANA".

Sin embargo, el meteorólogo de Antena 3 quiso matizar que esta DANA "no debería dejar muchas consecuencias, ya que pasará muy rápido, pero si puede dejar alguna lluvia fuerte en el este del archipiélago canario". También provocará fuertes rachas de viento.

Sobre la situación meteorológica en la Península, Brasero contó que las lluvias ya se marchan de Galicia, donde volverá a predominar el sol. Además, en las zonas de Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares reaparecerán las nieblas.

Respecto a las temperaturas, Brasero fue contundente: "Temperaturas en ligero ascenso en el Cantábrico y bajarán sobre todo en Canarias. En el resto, muy parecidas".