La advertencia de 'La Revuelta' a 'El Hormiguero' en su batalla televisiva: "Vamos a por la audiencia"

La presente temporada televisiva llega al ecuador de su tercera semana con una tendencia similar a la que cerró el curso pasado. La propuesta de Antena 3 y 'El Hormiguero' sigue superando a la deTVE y 'La Revuelta', siendo los dos los líderes de las noches de lunes a jueves.

La batalla por la audiencia real que se vivió a principios del año pasado invitaba a pensar que no habría nunca un ganador claro y que la dualidad de opciones se mantendría en el tiempo, auque con el paso de los meses el programa que lleva ya 20 años en antena sigue con la hegemonía.

La noche del martes 16 de septiembre no fue distinta, aunque desde el Teatro Príncipe Gran Vía se leyeron los datos de audiencia de forma más que positiva.

La plataforma encargada de publicar los datos de 'share' apuntaba durante la mañana del miércoles que Pablo Motos había conseguido un 13,9% de cuota de pantalla, algo más de 1.640.000 espectadores, gracias a la visita de los intérpretes Imanol Arias y María Barranco.

Por otro lado, David Broncano conseguía un 12,1%, unos 1.436.000 personas con la entrevista a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que dejó titulares como que "quiere hacer su propia tumba". La distancia fue considerable, de más de un punto y medio, aunque en TVE se lo han tomado con humor: "Ayer, literalmente, empatamos en telespectadores", indicaba el de Jaén.

En cierta manera, no mentía a la audiencia, aunque sí que es cierto que no daba toda la información al completo: "En espectadores, 4 millones y pico ellos, y nosotros, lo mismo. Estamos empatados y cuando hay un empate, los dos ganan. Por lo tanto, ayer fuimos el programa más visto del día", celebraba el presentador de las noches en la cadena pública.

La realidad, sin embargo, es que hubo más gente que sintonizó Antena 3 durante el 'access prime time' que ocupan los dos programas, aunque la cifra de espectadores únicos sí que fue literalmente la misma: 4.134.000 personas. Esto indica que 'El Hormiguero' fue capaz de retener a más personas que 'La Revuelta'.

Tras exponer su realidad, uno de los colaboradores, Jorge Ponce, señalaba a su contrincante televisivo y le advertía de que "vamos a por la audiencia", aunque no dudó en indicar a Broncano que el dato que había dado no era del todo correcto.