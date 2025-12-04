La advertencia de Niño Becerra sobre la compra diaria que preocupa a millones de familias

El economista Santiago Niño Becerra ha vuelto a poner el foco en una de las principales preocupaciones de muchos hogares españoles: el constante aumento del precio de los alimentos. Según el experto, la cesta de la compra no ha dejado de encarecerse desde la pandemia, aunque en algunos momentos el impacto se haya notado menos por las medidas fiscales aplicadas por el Gobierno.

"Cuando se habla de subida de precios siempre se compara con el año anterior, pero la realidad es que la alimentación no ha parado de crecer desde 2020", explica el experto.

Durante un periodo de aproximadamente dos años, el alza se vio amortiguada por la reducción del IVA en productos básicos, una medida que ya ha finalizado y que, según Niño Becerra, ha devuelto toda la presión al consumidor.

El profesor señala además que el sector de la alimentación se ha convertido en una vía clara de obtención de beneficios para fabricantes, distribuidores y grandes cadenas: "me atrevería a decir que hoy en día, la alimentación es uno de los negocios más seguros", apunta, pese a no manejar cifras concretas.

Uno de los fenómenos que más preocupa al experto es la llamada 'reduflación', productos que mantienen su precio, pero reducen su contenido: "el consumidor cree que está pagando lo mismo, pero en realidad se lleva menos cantidad", advierte, recordando que esta práctica es completamente lega.

Niño Becerra pone ejemplos concretos que vienen muy bien para percatarnos acerca de cómo está la situación. Destaca el modelo de grandes cadenas de supermercados, donde el margen neto por producto es bajo, pero el volumen de ventas es tan elevado, que los beneficios finales se disparan.

Además, al economista le sorprende especialmente el fuerte encarecimiento de alimentos básicos, como la ternera, que, según afirma, "ha subido más que productos de lujo".

Su conclusión es clara: la presión sobre el bolsillo de los consumidores no se ha estabilizado y seguirá marcando la economía doméstica durante los próximos años. Así que debes estar preparado para hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra, por mucho que nos de pánico.