La advertencia de Marta Díaz a Tatiana Kaer, pareja de Héctor Fort

Empieza la cuenta atrás para uno de los eventos más esperados del año: La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos. Como en la edición anterior, el creador de contenido ha decidido volver a celebrar el evento en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. La elección del recinto se debe principalmente a su gran capacidad, cercana a las 80.000 personas, y a sus condiciones, que permiten la realización de varios combates en horario nocturno, lo que mejora la experiencia del público.

Uno de los combates que más está dando qué hablar es el de Marta Díaz, creadora de contenido y expareja de Sergio Reguilón, y Tatiana Kaer, pareja del futbolista Héctor Fort.

En el día de la presentación, la novia del futbolista aseguró que está "100% comprometida" con el proyecto, a pesar de que no iba a participar, según destapó su propia contrincante: "Espero que no hagas como tu amiga Mujerdebuenapasta, que renunció tres días antes de la presentación".

Al instante, Kaer se defendió: "Esto es una oportunidad increíble y voy a darlo todo". Después del directo, Fort no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su pareja: "Vas a demostrar quien eres y de los que eres capaz. O dudas".

Marta Díaz y Tatiana Kaer / X

Marta Díaz avisa a Tatiana Kaer

El pasado jueves, Marta Díaz y David Cánovas, más conocido como TheGrefg, acudieron a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para hablar sobre sus combates en 'La Velada del Año 6'.

En un momento dado de la entrevista, la creadora de contenido, que tiene más de 3,6 millones de seguidores, quiso enviarle un mensaje a Kaer: "Yo estoy muy tranquila y te deseo de todo corazón una buena preparación". Justo cuando decía eso se puso a reír, pero rectificó diciendo: "Quiero que demos el 'show' que se merece 'La Velada del Año'".

"Entonces, quiero que las dos lleguemos con un nivel bueno y demos un 'show muy guay", advirtió a la novia de Fort.

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Por último, aseguró en 'El Hormiguero': "Ojalá que te gane, la verdad. Con todo el respeto del mundo".