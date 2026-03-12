Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La advertencia de Jorge Rey: "La llegada de otra gota fría traerá calima y calor"

El joven burgalés compartió un nuevo vídeo en su canal de YouTube

El aviso de Jorge Rey a los españoles

Ricardo Castelló

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo en YouTube, bajo el título: 'Otra gota fría traerá calima y calorcillo la semana que viene a España'.

En primer lugar, el experto en tiempo aseguró que "estos próximos días se reducen las lluvias a puntos del Cantábrico, con frentes que llegarán a la Península sin llegar a afectar intensamente".

Por otro lado, informó que las borrascas no se adentrarán significativamente en el territorio español, y las temperaturas irán en ascenso.

Jorge Rey advirtió que para mediados de mes "llegará una borrasca que se situará en puntos de oeste de España", que producirá vientos del sur. No obstante, antes de que se dé esa situación, llegará un nuevo frente el viernes por la tarde, entrando por el norte: "Será un fin de semana inestable, sobre todo el viernes y el sábado".

"Con heladas de montaña y nevadas que llegan sobre todo la madrugada del sábado.  Nevadas que no se descartan aun así en ciudades como Segovia de manera débil. Cronológicamente, el viernes aparecen por el norte peninsular, Galicia, Asturias, País Vasco, el sábado llegan a puntos del centro, del Mediterráneo y el domingo van desapareciendo", señaló en el vídeo de YouTube.

En cuanto la situación en Canarias, advirtió: "El domingo empiezan a aparecer ya algunos chubascos de inestabilidad y la semana que viene irán a más, con la llegada de Calima y la llegada de vientos de sur".

Quiso dejar claro que "la semana del 16 empezará tranquila", aunque a partir del miércoles la situación dará un vuelco radical: "Se empezará a notar el frente que viene del Atlántico que irá entrando por el suroeste de España".

La advertencia de Jorge Rey: "La llegada de otra gota fría traerá calima y calor"

Marisa Jara, de 'Supervivientes', evacuada de emergencia tras sufrir un fuerte dolor

La trayectoria de Santiago Segura: actor, cineasta y nuevo invitado de Pasapalabra

La carrera de Fonsi Nieto: piloto, DJ y nuevo invitado de Pasapalabra

Una pediatra lo advierte: no le des zumo de naranja a los niños todas las mañanas

Quiénes son Bárbara Lienne y Leonardo Sbaraglia, nuevos invitados de 'El Hormiguero' hoy, 12 de marzo

La Seguridad Social lo aclara: qué pasa con la pensión si un jubilado quiere hacerse autónomo

