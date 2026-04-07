La advertencia de Jorge Rey tras las fiestas de Semana Santa: "Llega una nueva borrasca a España"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Fuertes tormentas al oeste de España y máximas de casi 30ºC en Bilbao'.

En primer lugar, Jorge Rey empezó advirtiendo de que habrá "fuertes tormentas y acumulaciones" durante los próximos días por una borrasca que entra por el oeste de España.

"¿Por qué hace calor? Debido a que llegan lluvias, calor y vientos de sur por un anticiclón que aterrizará sobre la península ibérica", señaló. Por otro lado, informó que la borrasca potenciará los vientos del sur.

El experto en tiempo aseguró que la borrasca hará bajar las temperaturas, aunque "muy poco". "Hablamos de temperaturas un poco más bajas, especialmente a partir del martes y miércoles", advirtió a los españoles.

La situación climatológica será similar hasta el domingo: "La borrasca va a seguir impulsando vientos desde el continente africano toda la semana hasta el domingo que ahí se puede imponer algo más el viento de norte".

Las zonas más afectadas por la borrasca serán Extremadura, Galicia, Castilla y León, pero el miércoles llegan con fuerza en puntos del suroeste de España y el jueves ya se van retirando poco a poco.

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Por otro lado, Jorge Rey alertó sobre la situación que hará en Canarias: "Lluvias que llegan a puntos de las islas de mayor relieve durante todos estos próximos días, donde las precipitaciones van a ir a más, según avance la semana".