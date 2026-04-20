La advertencia de Jordi Wild a sus seguidores: "Lo voy a pedir"

Jordi Carrillo de Albornoz Torres, más conocido como Jordi Wild, es uno de los youtubers más mediáticos de España. Alcanzó la cima del panorama digital gracias a su pódcast de entrevistas, 'The Wild Project', pero también por crear 'Dogfight Wild Tournament', un evento que se caracteriza por presentar combates profesionales de MMA y modalidades extremas, como 'Bare Knuckle' o peleas con armaduras.

Hace unos días, el creador de contenido confirmó que pedirá a todos los asistentes del 'Dogfight Wild Tournament', que se llevará a cabo el 23 de mayo en el Palacio Vistalegre de Madrid, que eviten realizar insultos y cánticos contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El de Manresa quiso hacer pública su petición, especialmente por los incidentes ocurridos en la última edición, celebrado en Badalona, donde una parte del público asistente coreó insultos dirigidos al político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Se escucharon gritos de "¡Pedro Sánchez, hijo de p*!". Una situación que no quiere que vuelva a suceder, ya que "cortan el rollo", además le puede perjudicar personalmente y a nivel personal.

Sin embargo, es consciente de que puede volver a ocurrir, pues se ha convertido en un 'meme' muy viral en torno al líder del Ejecutivo. No fue en su único evento, donde se cantó ese cántico, debido a que se ha escuchado en otros sitios públicos.

Jordi Wild, en un directo / YOUTUBE

"Sé que puede volver a pasar porque es un cántico 'meme' ya. Hay gente a la que le da igual la política, pero le dice para hacer la gracia. Yo prefiero que no y lo pediré al público", señaló.

Por otro lado, el presentador de 'The Wild Project' aclaró que no piensa censurar los insultos a Pedro Sánchez: "No es mi manera de trabajar".

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¿Cuánto vale ir al 'Dogfight Wild Tournament'?

El show será fiel a su esencia en el Palacio Vistalegre, pero la gran novedad es el precio de las entradas. El creador de contenido ha puesto a la venta entradas con precios bastante asequibles: desde los 20 euros hasta los 40 euros aproximadamente.