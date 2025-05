Advertencia de Hacienda: estas son las multas por transferencias entre familiares

Quizás no hayas caído nunca en ello, pero los bancos registran todos los movimientos que haces en tu cuenta, incluyendo aquellos que resultan testimoniales como envíos de Bizum por el pago de una cena. Solo remite a Hacienda aquellos que superan cierta cantidad, y es por este motivo que debes tener cuidado si haces transferencias a familiares.

¿Cuáles son los movimientos bancarios controlados por Hacienda?

Dos son las normativas que debemos tener en cuenta a la hora de encontrar la respuesta a esta incógnita: Ley 7/2012 para establecer qué actividades vigilará Hacienda y Ley 10/2010 para indicar qué datos suministrará los bancos al citado organismo.

Entre los movimientos bancarios que se tienen que declarar a Hacienda desde las entidades bancarias, incluyendo transferencias a familiares, destacan:

Transferencias superiores a 10.000 euros.

Ingresos y retiradas de dinero superiores a 3.000 euros.

Créditos y préstamos por encima de los 6.000 euros.

Operaciones que incluyan billetes de 500 euros.

Operaciones que superen estas cifras a rasgos generales.

¿Cómo justificar estos movimientos bancarios?

Es importante saber justificar de dónde viene el dinero. Es decir, si es de una herencia, tendrás que haber presentado el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; si es de una venta, contar con la documentación imprescindible que confirme que se ha realizado de forma legal. Y si es un préstamo entre particulares, que permite no pagar impuestos, tendrás que registrarlo en Hacienda.

¿Cuál es la sanción por hacer estas transferencias?

Si no declaras las transferencias, no hay sanción alguna. Solo si el movimiento bancario supera los 100.000 euros tendrás que informar a Hacienda a través del modelo S1 y en ese caso sí habrá sanción. En cifras inferiores, la sanción únicamente se produce cuando no se sabe justificar la procedencia de estos movimientos.