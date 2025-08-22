La advertencia de un bombero forestal en 'Malas lenguas': "Lo que estamos viendo son efectos fundamentales del cambio climático"

Este verano, se ha producido el peor agosto de la historia en materia forestal de nuestro país. Desde hace días, los incendios se han extendido en diferentes puntos de Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

Este jueves, 21 de agosto de 2025, el Ministerio del Interior ha confirmado que todavía siguen activos 18 incendios graves. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, se han visto afectadas un total de 403.171 hectáreas en 245 incendios en toda España.

Durante esta semana, los medios de comunicación se han centrado en informar sobre la situación. En este contexto, el programa 'Malas lenguas' ha invitado a Marcos, un bombero forestal, para ser entrevistado por Jesús Cintora.

"Voy a lanzar un mensaje. Lo primero es verdad que ahora que hay incendios parece que estamos en el candelero y que la gente sepa que las BRIF, bomberos forestales a nivel nacional, siempre estamos actuando", afirmó el bombero forestal.

"Pero no solo en los incendios, también estamos en otras emergencias", añadió Marcos. Además, el bombero quiso destacar un factor que empeora la situación de los incendios.

"Lo que estamos viendo son efectos fundamentales del cambio climático", subrayó el profesional. En consecuencia, la forma de abordar este tipo de desastres se ha complicado.

"Nosotros cada vez nos encontramos con comportamientos del fuego más virulentos y esto ha venido para quedarse", avisa Marcos. Finalmente, el bombero forestal lanza un mensaje de advertencia, destacando la importancia de la preparación.

"O nos ponemos de acuerdo, hacemos las cosas bien y nos preparamos, o una vez que la emergencia se desate, nos pasará otra vez por encima", terminó diciendo en el espacio de RTVE.