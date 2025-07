La advertencia de Ben Affleck al nuevo novio de Jennifer Lopez que se ha hecho viral

La separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck fue muy mediática. Todo comenzó con meses de rumores de divorcio, poco después de haber contraído matrimonio en secreto. Y desde que se produjese la ruptura, las puyas no han dejado de sucederse entre uno y otro.

Ahora se dice que Jennifer Lopez habría comenzado una relación con Brett Goldstein, actor conocido por 'Ted Lasso', 'Terapia sin filtro' y la película 'Contigo, todo'. No se ha confirmado, pero Ben Affleck ya ha lanzado una advertencia al intérprete acerca de su exmujer.

Varios medios de comunicación estadounidenses, como RadarOnline, han podido hablar con personas muy próximas al círculo de Ben Affleck, quien habría comentado en confianza: "no sabe lo que se le viene encima".

Se desconocen los motivos por los que Ben Affleck y Jennifer Lopez se divorciaron, pero la prensa norteamericana apunta que Ben "está al tanto de lo que ocurre con Brett Goldstein y Jennifer, y no quiere privarla de hacer su vida, pero cree que Brett debería salir de ahí si sabe lo que le conviene".

Si esto que apunta la prensa es cierto, Ben Affleck estaría convencido de que Jennifer Lopez sabe cómo enamorar a un hombre: "está claramente deslumbrado por los encantos de ella como para darse cuenta de lo que le espera".

Los periodistas escriben de forma muy dura acerca de la cantante y actriz, destacando que "Jennifer puede ser muy dura con los hombres y Ben puede dar buena fe de ello". Se trataría de una mujer exigente, con estándares imposibles y un estilo de vida difícil de mantener en el tiempo.

Es más, estas revistas ponen en boca de Ben Affleck frases que, por el momento, él no ha desmentido: "yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado". ¿A qué se refiere el exmarido de Jennifer Lopez?