La advertencia de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación anticipada: "Tiene unas penalizaciones"

En pocos días cambiamos de año y con ello, de criterios para acceder a la jubilación. Desde el día 1 de enero, según la Ley 27/2011, los interesados en acceder al retiro con una pensión contributiva deberán cumplir con más años de cotización.

Mientras, seguirá existiendo la posibilidad de optar por la jubilación anticipada, por lo que el conocido funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, ha lanzado unos consejos en sus redes sociales para los que quieran acogerse a esta modalidad.

Jubilados de Badia del Vallès sentados en el club de petanca. / MANU MITRU / EPC

El primero de ellos fue para los desempleados que estén cobrando una prestación y tengan interés en poder disfrutar de la jubilación anticipada. Cabe destacar que esta permite jubilarse dos años antes de la edad reglamentaria con ciertas penalizaciones en el cobro de la pensión.

"Si eres beneficiario de una prestación contributiva por desempleo, estás cotizando para la jubilación, por lo que quizá te interese solicitarla cuando acabes de cobrar el paro", comenta Muñoz.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social / ·

También advierte de que los coeficientes de penalización varían en función del momento en el que se pida la jubilación respecto a la edad que marca la ley, que en 2026 será de 65 años siempre que se haya cotizado 38 años y dos meses, uno menos que lo que se pedirá el año que viene. En caso de no llegar al umbral, la edad de jubilación se situará en los 66 años y 10 meses, dos mas que en 2025.

"Aunque la ley lo permite, es cierto que los coeficientes que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados. Un año y 9 meses antes de la edad ordinaria de jubilación", apunta el funcionario. Por eso, advierte de la importancia de saber cuándo pedir la modalidad anticipada para no salir tan perjudicado por los coeficientes.

"La jubilación anticipada voluntaria tiene unas penalizaciones, por lo que es importante seleccionar bien el momento. Este puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al IPC", remata.

El año 2024 se cerró con más de 108.000 jubilaciones anticipadas en España, de las cuales más de 61.000 fueron ejecutadas de manera voluntaria, que se sumaron a las casi 260.000 jubilaciones ordinarias.