La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

La última semana de enero estará marcada por un episodio de inestabilidad atmosférica con dos fases diferenciadas, que dará lugar a un "temporal de lluvia, fuertes rachas de viento y nieve". Esto provocará inicialmente una cota de nieve elevada y deshielos, aunque el miércoles se prevé un descenso notable de la cota.

En el día de hoy, el organismo público prevé precipitaciones que afectarán principalmente al oeste peninsular, siendo Galicia la zona más afectada debido al elevado contenido de humedad en la atmósfera durante este período.

También se esperan precipitaciones en el suroeste de Andalucía, ya que el alto contenido de humedad de la masa de aire podría dar lugar a chubascos localmente fuertes cerca de los litorales.

Respecto a las temperaturas, la AEMET es clara: "Se mantendrán relativamente suaves, con ambiente templado en la mayor parte del territorio. El viento soplará de componente sur y suroeste con rachas moderadas". Por ello, el ente advierte: "Precaución con las rachas muy fuertes de viento".

Viento en Barcelona / Archivo

La situación meteorológica dará un vuelco radical a partir del miércoles, sobre todo por "la formación y cruce de una mesobaja sobre la Península", lo que provocará un descenso térmico: "Especialmente en la mitad norte, con caída de las temperaturas de 4 a 6 grados respecto al día anterior".

"Las precipitaciones se concentrarán a barlovento de los sistemas montañosos de la mitad sur, principalmente en las sierras de Grazalema y Ronda, donde los acumulados podrían ser significativos", señala la AEMET.

Además, el ente público destaca que "se esperan nevadas significativas en todas las zonas montañosas de la mitad norte peninsular, con acumulaciones que podrían superar los 10-15 cm en 24 horas".