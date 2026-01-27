Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De Miñaur - Alcaraz directoHorario AlcarazDroFermín LópezAleix GarridoCapitanes BarçaJuwensley OnsteinClasificación sin VARCañizaresTer StegenPróximo partido BarcelonaCazorlaCuartos Open de AustraliaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesJuanma Castaño
instagramlinkedin

TIEMPO

La advertencia de la AEMET por un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica en España: "Temporal de lluvia, rachas de viento y nieve"

El organismo público prevé precipitaciones que afectarán principalmente a toda la Península

La AEMET pone en alerta a España

La AEMET pone en alerta a España / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto BraseroMario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

La última semana de enero estará marcada por un episodio de inestabilidad atmosférica con dos fases diferenciadas, que dará lugar a un "temporal de lluvia, fuertes rachas de viento y nieve". Esto provocará inicialmente una cota de nieve elevada y deshielos, aunque el miércoles se prevé un descenso notable de la cota.

En el día de hoy, el organismo público prevé precipitaciones que afectarán principalmente al oeste peninsular, siendo Galicia la zona más afectada debido al elevado contenido de humedad en la atmósfera durante este período.

También se esperan precipitaciones en el suroeste de Andalucía, ya que el alto contenido de humedad de la masa de aire podría dar lugar a chubascos localmente fuertes cerca de los litorales.

Respecto a las temperaturas, la AEMET es clara: "Se mantendrán relativamente suaves, con ambiente templado en la mayor parte del territorio. El viento soplará de componente sur y suroeste con rachas moderadas". Por ello, el ente advierte: "Precaución con las rachas muy fuertes de viento".

Viento en Barcelona

Viento en Barcelona / Archivo

La situación meteorológica dará un vuelco radical a partir del miércoles, sobre todo por "la formación y cruce de una mesobaja sobre la Península", lo que provocará un descenso térmico: "Especialmente en la mitad norte, con caída de las temperaturas de 4 a 6 grados respecto al día anterior".

"Las precipitaciones se concentrarán a barlovento de los sistemas montañosos de la mitad sur, principalmente en las sierras de Grazalema y Ronda, donde los acumulados podrían ser significativos", señala la AEMET.

Noticias relacionadas

Además, el ente público destaca que "se esperan nevadas significativas en todas las zonas montañosas de la mitad norte peninsular, con acumulaciones que podrían superar los 10-15 cm en 24 horas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
  2. Jorge Rey atisba un cambio de temperaturas en este punto de España el fin de semana: 'Llegando a 20 grados
  3. Las redes entierran al propietario de la crepería más viral de Andorra por atacar el catalán: 'Háblalo o emigra
  4. Hacienda lo aclara: si incluyes a tus hijos en la cuenta bancaria, el Impuesto de Sucesiones será cero
  5. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  6. España se prepara para el primer eclipse total de Sol en 114 años: las reservas turísticas se disparan
  7. Georgina Rodríguez causa furor con su último 'look': 'Que se abroche
  8. Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: 'Es fruto de...

La Seguridad Social quita el 22% de la pensión a un jubilado con más de 40 años cotizados: "Nadie me explicó las consecuencias"

La Seguridad Social quita el 22% de la pensión a un jubilado con más de 40 años cotizados: "Nadie me explicó las consecuencias"

Josep Pedrerol frena en seco a los críticos de Lamine Yamal: "¿Estáis de broma?"

La nieve bloquea decenas de coches en Sierra Nevada

La nieve bloquea decenas de coches en Sierra Nevada

La advertencia de la AEMET por un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica en España: "Temporal de lluvia, rachas de viento y nieve"

La advertencia de la AEMET por un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica en España: "Temporal de lluvia, rachas de viento y nieve"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Nuevo ataque contra Frank Cuesta en Tailandia: "Todo estaba planeado"

Nuevo ataque contra Frank Cuesta en Tailandia: "Todo estaba planeado"

Precio de la luz para hoy, martes 27 de enero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, martes 27 de enero: las horas más baratas y más caras

Un estudio revela cómo una hormiga reina invasora se infiltra en otra colonia de hormigas y acaba con su monarca

Un estudio revela cómo una hormiga reina invasora se infiltra en otra colonia de hormigas y acaba con su monarca