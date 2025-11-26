Adriana Auset, abogada, sobre emprender en pareja: "Puede salir muy bien o ser un desastre"

¿Has pensado en alguna ocasión en abrir un negocio junto a tu pareja? Quizás a ambos os apasione el mundo de la hostelería. O puede que tengáis unos ahorros y queráis invertirlos en un pequeño alojamiento hotelero. Sin embargo, es una decisión tan ilusionante como completa.

Así es como lo recuerda Adriana Auset, abogada y directora de AUSET Abogados, quien recientemente ha advertido de que emprender con la pareja "es una apuesta arriesgada que a algunos les puede salir muy bien y a otros les puede resultar desastroso".

En una entrevista que ha concedido al medio NoticiasTrabajo, Auset explica que convivir en lo personal y lo profesional puede acabar siendo un auténtico desafío: "compartir tantas horas del día y del espacio de trabajo es mucho más difícil de lo que parece".

Por este motivo, la experta insiste en que la primera norma es establecer límites claros: ¿cuándo hablar del trabajo en casa? ¿Evitamos conversaciones laborales fuera del puesto de trabajo?

Sin embargo, no todo es negativo. También hay ventajas como una mayor conexión en lo personal, establecer objetivos comunes, una comunicación más fluida... Por ello, Adriana cree que "si se gestiona bien, compartirlo todo puede ayudar al rendimiento".

Emprender con tu pareja en el terreno jurídico: el paso imprescindible

En el terreno jurídico, la abogada es contundente: antes de arrancar el negocio, hay que dejarlo todo por escrito. Recomienda herramientas como pactos de socios, protocolos de empresa familiar o acuerdos prematrimoniales, documentos esenciales para evitar conflictos futuros.

¿Cómo deberían ser estos acuerdos? Escritos que reflejen cuánto aporta cada miembro de la pareja al negocio, cómo es la gestión de beneficios, cómo se asumirían las deudas y qué tipo de inversiones están permitidas. Cuestiones que pueden acabar afectando de una manera u otra a cualquier relación.