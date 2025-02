Adrián Rodríguez, de 'Los Serrano': de estar en OnlyFans a desvelar su adicción a las drogas

Después de pasar muy malos años por culpa de las adicciones, actualmente, Adrián Rodríguez se encuentra en un momento estable tras aceptar su enfermedad públicamente. Así lo explicó en su última entrevista en el programa 'Fiesta' de Telecinco. En el pasado, el actor participó en el elenco de una de las series más icónicas de España: 'Los Serrano'. Aunque, no fue la única serie de renombre en la que estuvo presente.

El joven en 'Los Serrano' interpretó a David Bornás, más conocido por los amantes de la serie de Telecinco como 'DVD'. Además, gracias a su llegada a la serie se formó un grupo de música llamado Santa Justa Klan (SJK) con otros de los protagonistas: Víctor Elías (Guille), Natalia Sánchez (Teté) y Andrés de la Cruz (Boliche).

Después de poner punto y final en 'Los Serrano', que le hizo saltar a la fama, llegó a otra de las series más importantes de la península ibérica: 'Física o química". En la serie estuvo más de 50 episodios, interpretando a David Ferrán. No obstante, tras conseguir tanto éxito cosechado tan de joven no fue muy bueno para él, debido a que vivió experiencias que jamás un chico a su edad debería tener.

A pesar de estar en un mal momento a nivel personal, el actor siguió participando en otras series como 'Cuerpo de élite', 'Los misterios de Laura' o 'El chiringuito de Pepe', su último papel con más protagonismo. También, estuvo participando en programas como 'Levántate: All Stars', 'Cámbiame', 'Tu cara me suena' y 'El gran reto musical'. Además, fue a 'Supervivientes', uno de los programas más duros de la televisión, pero abandonó a los 18 días tras no aguantar las condiciones.

En el programa 'Fiesta', manifestó a Emma García que "empecé muy joven y era un niño que de repente conoce todo el mundo. Desde fuera se ve de una manera, pero desde dentro es totalmente distinto. Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero hay un vacío que se siente".

A continuación, Rodríguez desveló cómo se encuentra sobre su adicción a las drogas en la Clínica Antolex. "Sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad", confesó en el programa de Telecinco.

Por otro lado, explicó por qué se había metido en OnlyFans: "¿Quién me iba a decir que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans? Al final, cuando la enfermedad va a más, te metes en cosas por conseguir dinero. Vas en automático".