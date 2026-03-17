Adrián Muria, entrenador personal: "El ayuno intermitente no sirve para bajar de peso"

El ayuno intermitente está de moda para perder peso, ya que limita el tiempo de ingesta, lo que reduce automáticamente el consumo calórico y obliga al cuerpo a quemar la grasa acumulada como fuente de energía cuando se agotan las reservas de glucosa.

No obstante, el entrenador personal Adrián Muria compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que afirmó que "el ayuno intermitente no sirve para bajar de peso". En él, quiso dejar claro que, aunque algunas personas digan que han perdido peso con el ayuno, la realidad es simple: "Si no comes, es normal que bajes de peso".

El creador de contenido explicó que "el ayuno es un período de tiempo en el que no se ingieren calorías". Uno de los patrones más comunes es ayunar de 20:00 a 12:00 horas del día siguiente, lo que implica saltarse el desayuno.

Lo mejor para perder peso es el déficit calórico, según apuntó Muria. "La clave es comer menos calorías de las que realmente tú necesitas a lo largo del día", destapó.

En cambio, con el ayuno intermitente: "Si no comes y estás un periodo de tiempo sin comer, obviamente, a lo largo del día vas a bajar las calorías". Sin embargo, el experto comentó que no hay ningún tipo de necesidad, ya que el ayuno intermitente puede afectar directamente a tener ansiedad o incluso un trastorno de la conducta alimenticia.

"Realmente, el ayuno es porque tienes un problema digestivo, debido a que dejas el aparato digestivo descansar y ese problema se va solucionando poco a poco porque dejas un descanso", manifestó.

También, avisó a todas aquellas personas que son deportistas de alto rendimiento y practican ayuno intermitente: "El entrenamiento no será de alta intensidad, así que es mejor controlar las calorías para hacer un ejercicio calórico si queréis realmente bajar de peso".

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Por último, el entrenador personal señaló que el ayuno intermitente es positivo para mejorar el aparato digestivo, no con el objetivo de bajar de peso.