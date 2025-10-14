SOCIEDAD
Adrià Geli, entrenador personal, opina sobre la obesidad: "Vivimos en un entorno diseñado para fomentar el sedentarismo, el exceso calórico y todas estas cosas"
El de Palafrugell atiende a SPORT para compartir su opinión sobre la obesidad, entre otros temas
La obesidad es un problema de salud grave, ya que se trata de una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal, lo que incrementa el riesgo de padecer diversas enfermedades. En España, aproximadamente el 40 % de los adultos presenta sobrepeso, mientras que un 17 % sufre obesidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Un problema que está aumentando con el transcurso de los años. Aunque, Adrià Geli (Girona, 1990), entrenador personal en Padhealth Palafrugell, explica a SPORT que es posible que "exista una sociedad con personas sin sobrepeso", aunque matiza que "no con el modelo actual".
El entrenador personal expone que la obesidad no es un problema de "falta de voluntad individual", sino que "vivimos en un entorno diseñado para fomentar el sedentarismo, el exceso calórico y todas estas cosas que nos llevan a la obesidad".
"Si rediseñáramos las ciudades, la educación, el trabajo y la alimentación para alinearnos con nuestra biología, el sobrepeso sería una rareza, pero claro, eso sería cambiar el mundo", desvela a SPORT.
Sobre la posibilidad de que ocurra algún día, el de Palafrugell comenta que es el esfuerzo que "hacemos todos los entrenadores a diario", aunque a veces "no se trata de cambiar el mundo", sino de empezar por uno mismo.
En respecto a la nutrición, Geli revela que "alimentación se dice que es el 80% del grueso", ya que "puedes entrenar perfecto, pero si comes mal tus resultados serán poco visibles". Aparte, asegura que "la nutrición no es una fórmula exacta, pero hay principios universales que nunca fallan".
"La base debe ser una comida real, verduras, frutas, proteína de calidad, grasas saludables y carbohidratos sin procesar", argumenta el experto.
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre
- La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
- Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
- Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
- ¿En qué comunidades autónomas es festivo hoy, lunes 13 de octubre?
- Niño Becerra, sobre el momento en el que la vivienda dejará de subir en España: 'Cuando la clase media no pueda pagar más
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias