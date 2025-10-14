Adrià Geli, entrenador personal, opina sobre la obesidad: "Vivimos en un entorno diseñado para fomentar el sedentarismo, el exceso calórico y todas estas cosas"

La obesidad es un problema de salud grave, ya que se trata de una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal, lo que incrementa el riesgo de padecer diversas enfermedades. En España, aproximadamente el 40 % de los adultos presenta sobrepeso, mientras que un 17 % sufre obesidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un problema que está aumentando con el transcurso de los años. Aunque, Adrià Geli (Girona, 1990), entrenador personal en Padhealth Palafrugell, explica a SPORT que es posible que "exista una sociedad con personas sin sobrepeso", aunque matiza que "no con el modelo actual".

El entrenador personal expone que la obesidad no es un problema de "falta de voluntad individual", sino que "vivimos en un entorno diseñado para fomentar el sedentarismo, el exceso calórico y todas estas cosas que nos llevan a la obesidad".

"Si rediseñáramos las ciudades, la educación, el trabajo y la alimentación para alinearnos con nuestra biología, el sobrepeso sería una rareza, pero claro, eso sería cambiar el mundo", desvela a SPORT.

Sobre la posibilidad de que ocurra algún día, el de Palafrugell comenta que es el esfuerzo que "hacemos todos los entrenadores a diario", aunque a veces "no se trata de cambiar el mundo", sino de empezar por uno mismo.

En respecto a la nutrición, Geli revela que "alimentación se dice que es el 80% del grueso", ya que "puedes entrenar perfecto, pero si comes mal tus resultados serán poco visibles". Aparte, asegura que "la nutrición no es una fórmula exacta, pero hay principios universales que nunca fallan".

"La base debe ser una comida real, verduras, frutas, proteína de calidad, grasas saludables y carbohidratos sin procesar", argumenta el experto.