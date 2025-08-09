Suscripción

sport

Directos

Utilidad

Adrés Millán, abogado, pide a todos los ciudadanos que tengan este objeto en su pasa: salvará muchas vidas

Las mantas ignífugas son una solución eficaz, económica y olvidada contra incendios domésticos, porque solo tendrás que tirar de las cintas laterales para acabar con el fuego

Andrés Millán, de Lawtips, enseña el objeto imprescindible que tiene en su casa para evitar desgracias

Andrés Millán, de Lawtips, enseña el objeto imprescindible que tiene en su casa para evitar desgracias / El Día

Luis Miguel Mora

Los incendios domésticos son una de las principales desgracias que pueden ocurrir en tu casa, porque un descuido en la cocina o un cortocircuito, acaban reduciendo tu vida a cenizas en solo unos minutos. Para que no te ocurra esto, el abogado Andrés Millán pides que tengas este objeto en tu casa.

Cada año, se registran en España miles de incendios en viviendas, muchos de ellos originados en la cocina. Ante esta realidad, el abogado Millán recomienda comprar este objeto que supone una gran diferencia entre un susto y una tragedia: tener siempre a mano una manta ignífuga.

El experto no solo destaca su utilidad práctica, sino también su accesibilidad: "No es lo normal tener un extintor en la cocina, además es muchísimo más caro". En cambio, la manta ignífuga cuesta entre 10 y 20 euros y su uso es sencillo y seguro.

@lawtips

Debes tener esto en tu casa.

♬ sonido original - Lawtips

"Simplemente, tienes que tirar de las dos bandas que tiene, la sacas y la pones encima de lo que esté quemándose. No arde y va a ahogar el fuego", señala el abogado, que anima a tenerla no solo en el hogar, sino también en restaurantes, alojamientos turísticos, Airbnbs u hoteles.

¿Qué es una manta ignífuga y cómo se utiliza?

Una manta ignífuga es una lámina fabricada con materiales resistentes al fuego, como fibra de vidrio o lana tratada con retardantes. Su principal función es apagar pequeños fuegos, sobre todo los originados por aceite o grasa en la cocina, sin provocar salpicaduras ni riesgos adicionales como ocurre con el uso del agua.

El modo de uso es muy sencillo, porque debe sacarse de su funda tirando de las cintas que sobresalen, y con las manos protegidas tras la manta, cubrir cuidadosamente la llama, aislándola del oxígeno y apagándola. Es un procedimiento rápido, limpio y muy eficaz, que puede evitar la propagación del fuego en los primeros segundos críticos.

A diferencia del extintor, no requiere mantenimiento, ni formación previa, y su tamaño compacto permite guardarla en cualquier cajón o colgarla en la pared y "nos puede salvar de una buena". Se puede encontrar en muchas tiendas por menos de 10 euros y es fácil de comprar.

Noticias relacionadas y más

Comprar una manta ignífuga es apostar por la seguridad, porque este es un gesto sencillo, barato y que puede evitar una desgracia muy grande.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
  2. Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad
  3. Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
  4. Cora Schumacher, sobre su apellido: 'Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él
  5. Sergio Ramos revela el 'condimento fetiche' que añade a todas sus comidas: 'Soy un obseso
  6. La Guardia Civil extrema la vigilancia en la matrícula delantera: una sanción dura y 6 puntos de carnet
  7. El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: 'Adiós mi capitán
  8. Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: 'La gente salió despavorida

Adiós a la secadora: la solución en paraguas de Lidl que arrasa en ventas y puede con hasta 50 kilos de ropa

Adiós a la secadora: la solución en paraguas de Lidl que arrasa en ventas y puede con hasta 50 kilos de ropa

Decenas de miles de israelíes protestan contra el plan de Netanyahu en Gaza

Decenas de miles de israelíes protestan contra el plan de Netanyahu en Gaza

El senador colombiano Uribe Turbay en "condición crítica" tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso

El senador colombiano Uribe Turbay en "condición crítica" tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso

El doctor José Manuel Felices explica cómo debes cortar la fruta: Pista, lo has hecho mal toda la vida

El doctor José Manuel Felices explica cómo debes cortar la fruta: Pista, lo has hecho mal toda la vida

El nuevo regalo de Hacienda para las familias con hijos: te devuelve 1.000 euros en la declaración de la renta

El nuevo regalo de Hacienda para las familias con hijos: te devuelve 1.000 euros en la declaración de la renta

Trump y Putin en Alaska, una gaseosa 'cumbre express' con muchas dudas y escaso contenido

Trump y Putin en Alaska, una gaseosa 'cumbre express' con muchas dudas y escaso contenido

Adrés Millán, abogado, pide a todos los ciudadanos que tengan este objeto en su pasa: salvará muchas vidas

Adrés Millán, abogado, pide a todos los ciudadanos que tengan este objeto en su pasa: salvará muchas vidas

Al menos 200 arrestos en una manifestación a favor del grupo Palestine Action en Londres

Al menos 200 arrestos en una manifestación a favor del grupo Palestine Action en Londres