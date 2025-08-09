Adrés Millán, abogado, pide a todos los ciudadanos que tengan este objeto en su pasa: salvará muchas vidas

Los incendios domésticos son una de las principales desgracias que pueden ocurrir en tu casa, porque un descuido en la cocina o un cortocircuito, acaban reduciendo tu vida a cenizas en solo unos minutos. Para que no te ocurra esto, el abogado Andrés Millán pides que tengas este objeto en tu casa.

Cada año, se registran en España miles de incendios en viviendas, muchos de ellos originados en la cocina. Ante esta realidad, el abogado Millán recomienda comprar este objeto que supone una gran diferencia entre un susto y una tragedia: tener siempre a mano una manta ignífuga.

El experto no solo destaca su utilidad práctica, sino también su accesibilidad: "No es lo normal tener un extintor en la cocina, además es muchísimo más caro". En cambio, la manta ignífuga cuesta entre 10 y 20 euros y su uso es sencillo y seguro.

"Simplemente, tienes que tirar de las dos bandas que tiene, la sacas y la pones encima de lo que esté quemándose. No arde y va a ahogar el fuego", señala el abogado, que anima a tenerla no solo en el hogar, sino también en restaurantes, alojamientos turísticos, Airbnbs u hoteles.

¿Qué es una manta ignífuga y cómo se utiliza?

Una manta ignífuga es una lámina fabricada con materiales resistentes al fuego, como fibra de vidrio o lana tratada con retardantes. Su principal función es apagar pequeños fuegos, sobre todo los originados por aceite o grasa en la cocina, sin provocar salpicaduras ni riesgos adicionales como ocurre con el uso del agua.

El modo de uso es muy sencillo, porque debe sacarse de su funda tirando de las cintas que sobresalen, y con las manos protegidas tras la manta, cubrir cuidadosamente la llama, aislándola del oxígeno y apagándola. Es un procedimiento rápido, limpio y muy eficaz, que puede evitar la propagación del fuego en los primeros segundos críticos.

A diferencia del extintor, no requiere mantenimiento, ni formación previa, y su tamaño compacto permite guardarla en cualquier cajón o colgarla en la pared y "nos puede salvar de una buena". Se puede encontrar en muchas tiendas por menos de 10 euros y es fácil de comprar.

Comprar una manta ignífuga es apostar por la seguridad, porque este es un gesto sencillo, barato y que puede evitar una desgracia muy grande.